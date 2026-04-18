Zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, İstanbul merkezli dev bir operasyona imza atıldı.Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın etkin iş birliğiyle gerçekleştirilen baskında, uluslararası uyuşturucu rotası hedef alındı.
Operasyonla, Türkiye'yi geçiş güzergahı olarak kullanmak isteyen baronlara nefes aldırılmadı.
PANAMA GEMİSİNDE 500 MİLYONLUK ZEHİR SEVKİYATI
İstihbarat birimlerinin takibi sonucu Panama bandıralı bir gemiye düzenlenen baskında, gizlenmiş halde tam 106 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.
Piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu maddenin, sokaklara ulaşmadan ele geçirilmesi olası bir facianın önüne geçti. Yetkililer, zehir baronlarına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.
Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
Zehir tacirlerine geçit yok!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur.
Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu "Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans" ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız.
Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!