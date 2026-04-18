CANLI YAYIN
Geri

Zehir şebekesinin "Panama" oyunu bozuldu: 500 milyonluk uyuşturucu sokaklara ulaşmadan yakalandı

İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen dev operasyonda, Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri 500 milyon TL olan 106 kilogram kokain ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuran operasyonla, zehir tacirlerinin sokaklarımıza sızması engellendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul merkezli operasyonda Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı operasyonu gerçekleştirdi.
  • Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olarak belirlendi.
  • Operasyon Türkiye'nin uyuşturucu geçiş güzergahı olarak kullanılmasını engellemeyi hedefledi.
  • Yetkililer uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini açıkladı.

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, İstanbul merkezli dev bir operasyona imza atıldı.

Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın etkin iş birliğiyle gerçekleştirilen baskında, uluslararası uyuşturucu rotası hedef alındı.

Operasyonla, Türkiye'yi geçiş güzergahı olarak kullanmak isteyen baronlara nefes aldırılmadı.

PANAMA GEMİSİNDE 500 MİLYONLUK ZEHİR SEVKİYATI

İstihbarat birimlerinin takibi sonucu Panama bandıralı bir gemiye düzenlenen baskında, gizlenmiş halde tam 106 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu maddenin, sokaklara ulaşmadan ele geçirilmesi olası bir facianın önüne geçti. Yetkililer, zehir baronlarına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Zehir tacirlerine geçit yok!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur.

Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu "Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans" ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler