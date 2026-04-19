Zabıta Müdürü'nün, "Telefonunu ruhsattan bulduk... bir görüşeceğiz bakalım" ifadeleri, tüm evrakları eksiksiz olan bir işletmeyle ayrıca temas kurulmasının planlandığını ortaya koydu. Bu detay, soruşturma dosyasındaki rüşvet ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirildi.

Ancak tape içeriğinde açık bulunamamasına rağmen kullanılan dil, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı: Kurallara uyan, ruhsatını eksiksiz alan esnaf neden sorun olarak görülüyor?

İşte TAPE KAYDINDAKİ SKANDAL DİYALOGLAR

00:00:01: efendim başkanım

00:00:04: buyurun başkanım

00:00:08: … şu içerenköy de merkezi olan bi iş yeri var

00:00:12: neydi ismi efendim

00:00:13: …

00:00:14: evet efendim evet

00:00:17: he eee fi konusu

00:00:20: biliyorum orayı başkanım

00:00:21: ya o arkadaşlarla bi ilgilense sen bunların hiç şeyi yok mu

00:00:26: başkanım onları aradım şerefsizin bir gram kaçağı yok ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar

00:00:30: ne diyorsun ya hiç mi yok … nasıl bi adammış ya o

00:00:36: yok başkanım şerefsiz böyle var ya dört dörtlük … yani ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem

00:00:42: o kadar diyorsun he hiç bi açığı yok

00:00:44: evet efendim evet başkanım hiç bi açığı yok

00:00:46: nasıl bi firmaymış bu ya

00:00:48: böyle bi firma başkanım çok muazzam bi yer bulmuş pezevenk yani deposunun ruhsatı falan herşeyi bina milim milim gram doğru

00:00:54: allah allah

00:00:56: zaten ruhsatını aldım öldürdüm başkanım böyle milim milim hepsi …

00:01:03: he ölçe düştürdün onu şey ha

00:01:05: evet he milim milim doğru

00:01:08: allah allah böyle bi …

00:01:10: yani bi açığı yok işgali yok bişeyi yok nasıl bi adammış böyle

00:01:13: zor bulunur yani türkiye de böyle bunun heykelini dikelim

00:01:17: aynen öyle başkanım

00:01:19: enteresan bi adam demek ki

00:01:21: bi konusu daha var dur bakıyım onu bulabilsem

00:01:25: nereli bu ya

00:01:27: memleketi bilmiyom memet neydi soyadı acayip bi soyadı vardı ya geçen eee

00:01:29: allah allah

00:01:32: telefonunu bulduk başkanım kendi telefonunu hiç görüşemiyoduk da bulduk telefonunu ruhsattan bulduk ruhsattan bizim ruhsat var ya başkanım

00:01:38: hı

00:01:39: oradan telefonunu bulduk bi görüşcez bakalım

00:01:42: kaç yılında almış ruhsatı bu ya

00:01:44: başkanım ruhsat tarihini bilmiyorum ama baya olmuş ruhsatı alalı ya

00:01:50: yarın ben sizin yanınıza geleyim görüşürüz olur mu başkanım

00:01:52: tamam müdürüm hadi görüşürüz

00:01:54: hadi saygılar başkanım sağolasın