İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturma dosyasına giren tape kaydı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile Zabıta Müdürü arasında geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde, tüm ruhsatları eksiksiz olan bir işletme için "şerefsiz böyle var ya dört dörtlük" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.
Bu sözler, "kurallara uyan esnaf neden hedefte?" sorusunu gündeme taşıdı.
"BİR GRAM KAÇAĞI YOK" DEDİLER AMA…
19 Ocak 2026 tarihli tape kaydına göre Belediye Başkan Yardımcısı, İçerenköy'de faaliyet gösteren bir firmayla özel olarak "ilgilenilmesini" istedi.
Bunun üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürü'nün şu ifadeleri kayda geçti:
"bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar."
Ancak bu tespitin ardından gelen "şerefsiz böyle var ya dört dörtlük" sözleri, denetim sürecine ilişkin tartışmaları derinleştirdi.
"AÇIK YOKSA BULUN" İDDİASI GÜNDEMDE
Tape kaydında yer alan diğer ifadeler de dikkat çekti. Zabıta Müdürü'nün,
"Ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem" ve "bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok" sözleri, denetimlerin olağan kontrolün ötesine geçtiği iddialarını gündeme getirdi.
Konuşmalarda, işletmede eksik bulunamamasına rağmen sürecin sürdürüldüğü izlenimi öne çıktı.
BELEDİYE KAYITLARI ÜZERİNDEN "İLETİŞİM" DETAYI
Tape kaydında yalnızca denetim değil, belediye kayıtlarının kullanımı da tartışma yarattı.
Zabıta Müdürü'nün, "Telefonunu ruhsattan bulduk... bir görüşeceğiz bakalım" ifadeleri, tüm evrakları eksiksiz olan bir işletmeyle ayrıca temas kurulmasının planlandığını ortaya koydu. Bu detay, soruşturma dosyasındaki rüşvet ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirildi.
TARTIŞMA BÜYÜYOR: "KURALLARA UYAN ESNAF NEDEN HEDEFTE?"
Dosyadaki değerlendirmelerde, söz konusu konuşmanın bir işletmenin "açığının olup olmadığını araştırmaya" yönelik olduğu belirtildi.
Ancak tape içeriğinde açık bulunamamasına rağmen kullanılan dil, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı:
Kurallara uyan, ruhsatını eksiksiz alan esnaf neden sorun olarak görülüyor?
Ataşehir'deki bu kayıt, belediye uygulamalarına ilişkin "esnafın açığını arayıp baskı kurma" iddialarını güçlendirirken, denetim anlayışı yeniden tartışmaya açıldı.
İşte TAPE KAYDINDAKİ SKANDAL DİYALOGLAR
00:00:01: efendim başkanım
00:00:04: buyurun başkanım
00:00:08: … şu içerenköy de merkezi olan bi iş yeri var
00:00:12: neydi ismi efendim
00:00:13: …
00:00:14: evet efendim evet
00:00:17: he eee fi konusu
00:00:20: biliyorum orayı başkanım
00:00:21: ya o arkadaşlarla bi ilgilense sen bunların hiç şeyi yok mu
00:00:26: başkanım onları aradım şerefsizin bir gram kaçağı yok ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar
00:00:30: ne diyorsun ya hiç mi yok … nasıl bi adammış ya o
00:00:36: yok başkanım şerefsiz böyle var ya dört dörtlük … yani ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem
00:00:42: o kadar diyorsun he hiç bi açığı yok
00:00:44: evet efendim evet başkanım hiç bi açığı yok
00:00:46: nasıl bi firmaymış bu ya
00:00:48: böyle bi firma başkanım çok muazzam bi yer bulmuş pezevenk yani deposunun ruhsatı falan herşeyi bina milim milim gram doğru
00:00:54: allah allah
00:00:56: zaten ruhsatını aldım öldürdüm başkanım böyle milim milim hepsi …
00:01:03: he ölçe düştürdün onu şey ha
00:01:05: evet he milim milim doğru
00:01:08: allah allah böyle bi …
00:01:10: yani bi açığı yok işgali yok bişeyi yok nasıl bi adammış böyle
00:01:13: zor bulunur yani türkiye de böyle bunun heykelini dikelim
00:01:17: aynen öyle başkanım
00:01:19: enteresan bi adam demek ki
00:01:21: bi konusu daha var dur bakıyım onu bulabilsem
00:01:25: nereli bu ya
00:01:27: memleketi bilmiyom memet neydi soyadı acayip bi soyadı vardı ya geçen eee
00:01:29: allah allah
00:01:32: telefonunu bulduk başkanım kendi telefonunu hiç görüşemiyoduk da bulduk telefonunu ruhsattan bulduk ruhsattan bizim ruhsat var ya başkanım
00:01:38: hı
00:01:39: oradan telefonunu bulduk bi görüşcez bakalım
00:01:42: kaç yılında almış ruhsatı bu ya
00:01:44: başkanım ruhsat tarihini bilmiyorum ama baya olmuş ruhsatı alalı ya
00:01:50: yarın ben sizin yanınıza geleyim görüşürüz olur mu başkanım
00:01:52: tamam müdürüm hadi görüşürüz
00:01:54: hadi saygılar başkanım sağolasın