Aziz İhsan Aktaş dosyası üzerinden sosyal medyada yayılan "tüm tedbirler kaldırıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Muhalif gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımıyla gündeme gelen süreçte, kamuoyunda sanki uygulanan tüm tedbir kararları kaldırılmış gibi bir algı oluştu.

Ağırel'in paylaşımında, suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok'un bireysel hesaplarındaki blokelerin kaldırıldığı ifade edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulanarak, "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" söyleminin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mahkemenin kararının kapsamının sınırlı olduğu belirtilerek, yalnızca talepte bulunan sanıkların şahsi banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığı ifade edildi.

MAL VARLIKLARINA DOKUNULMADI

Açıklamada, sanıkların taşınmazları, araçları, şirketleri ve diğer mal varlıklarına yönelik tedbirlerin aynen devam ettiği vurgulandı.

Rüşvet iddialarına konu olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar üzerindeki tedbirlerde herhangi bir kaldırma yapılmadığı belirtildi.

KARAR SINIRLI, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mahkemenin, daha önce geniş kapsamlı uygulanan tedbirleri kalem kalem değerlendirdiği ve yalnızca gerekli görülen alanlarda düzenleme yaptığı ifade edildi.



Bu çerçevede alınan kararın, davanın sonucuna ilişkin bir anlam taşımadığı, yalnızca kapsamı daraltılmış bir ara tedbir düzenlemesi olduğu kaydedildi.

Sonuç olarak, kamuoyunda oluşturulan "tüm tedbirler kaldırıldı" algısının gerçeği yansıtmadığı, kararın yalnızca sınırlı bir alanı kapsadığı bildirildi.