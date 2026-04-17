Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine karar verildi.
TOPLA-DAĞIT KARTELİ İDDİASI
Soruşturmada, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi paylaşımı incelendi.
Soruşturma Fakir Elektrikli Ev Aletleri bakımından uzlaşma ve taahhüt, Vatan ve Teknosa bakımından uzlaşma usulüyle sonuçlanmıştı. Yapılan değerlendirmede MediaMarkt'ın "topla-dağıt karteli" niteliği taşıyan bir anlaşmaya ya da girişime taraf olduğu tespit edildi.
Topla-dağıt karteli, firmaların bir aracı üzerinden birbirlerinin fiyat ve satış bilgilerine ulaşarak buna göre hareket etmesi anlamına geliyor.
330 MİLYON TL CEZA
Süreç, Fakir Elektrikli Ev Aletleri üzerinden yürütülen bilgi akışı iddialarıyla başlatılmıştı. İnceleme sonunda MediaMarkt'a yaklaşık 330 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.
HEDEF REKABETİ KORUMAK
Kurum, bu kararın fiyatların rekabet içinde belirlenmesini engelleyebilecek uygulamaların önüne geçmek için alındığını vurguladı. Amacın tüketicinin daha uygun fiyattan ve daha fazla seçenekten yararlanmasını sağlamak olduğu belirtildi.