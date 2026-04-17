CANLI YAYIN
Geri

23 Nisan tatil mi, toplu taşıma bedava mı? İşte 23 Nisan 2026 resmi tatil takvimi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile raylı sistemler, metro hatları ile belediye toplu taşıma araçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verecek. 23 Nisan 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde resmi tatil olacak. Okullar ve kamu kurumları kapalı olurken bankalar işlem yapmayacak. İşte 23 Nisan takvimine ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanacak.
  • İlkokul, ortaokul, liseler ile valilikler, belediyeler, noterler, muhtarlıklar, bankalar ve borsalar kapalı olacak.
  • Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında ulaşım ücretsiz olacak.
  • 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışı nedeniyle kutlanıyor.
  • Mustafa Kemal Atatürk 1929 yılında bu günü çocuklara armağan ederek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında resmi tatil durumu ve ulaşım düzenlemeleri geliyor. 2026 yılı için yapılan resmi açıklamalarla birlikte hem tatil kapsamı hem de ücretsiz ulaşım detayları netleşti.

23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanacak.

22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

23 Nisan 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan her yıl olduğu gibi 2026'da da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor ve ülke genelinde tam gün tatil uygulanacak.

İlkokul, ortaokul, liseler ile valilikler, belediyeler, noterler, muhtarlıklar, bankalar ve borsalar kapalı olacak.

Okullar ve resmi kurumlar kapalı olacak

Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek.

  • İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilecek.
  • Valilikler, belediyeler, noterler ve muhtarlıklar kapalı olacak.
  • Bankalar ve borsalar da gün boyunca işlem yapmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında ulaşım ücretsiz olacak.

23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 23 Nisan günü vatandaşlar birçok toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz olacak hatlar arasında:

  • Marmaray
  • Başkentray
  • İZBAN
  • Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı
  • Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı yer alıyor.

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışı nedeniyle kutlanıyor.

23 Nisan neden kutlanıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihine dayanır. Meclisin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de çıkarılan kanunla bu tarih "Milli Bayram" ilan edildi ve 2 Mayıs 1921'de Resmi Gazete'de (Ceridei Resmiye'de) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atatürk, 1929 yılında bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan, yalnızca ulusal egemenliği simgeleyen bir gün değil çocuklara adanan ilk resmi bayram niteliğini kazandı. 1935 yılında yürürlüğe giren Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bayramın adı "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak anılmaya devam etti.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin poligon görüntüleri ortaya çıkmıştı: Polis memuru görevden uzaklaştırıldı
SONRAKİ HABER

Polis memuru görevden uzaklaştırıldı

 Önce "tecavüz ve cinayet" iddiası sonra dijital temizlik: Gülistan Doku'nun hastan kayıtlarının silindiği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABER

Önce tecavüz ve infaz sonra temizlik!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler