Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında ulaşım ücretsiz olacak.

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışı nedeniyle kutlanıyor.

23 Nisan neden kutlanıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihine dayanır. Meclisin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de çıkarılan kanunla bu tarih "Milli Bayram" ilan edildi ve 2 Mayıs 1921'de Resmi Gazete'de (Ceridei Resmiye'de) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atatürk, 1929 yılında bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan, yalnızca ulusal egemenliği simgeleyen bir gün değil çocuklara adanan ilk resmi bayram niteliğini kazandı. 1935 yılında yürürlüğe giren Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bayramın adı "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak anılmaya devam etti.