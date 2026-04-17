23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında resmi tatil durumu ve ulaşım düzenlemeleri geliyor. 2026 yılı için yapılan resmi açıklamalarla birlikte hem tatil kapsamı hem de ücretsiz ulaşım detayları netleşti.
22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.
23 Nisan 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan her yıl olduğu gibi 2026'da da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor ve ülke genelinde tam gün tatil uygulanacak.
Okullar ve resmi kurumlar kapalı olacak
Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek.
23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 23 Nisan günü vatandaşlar birçok toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz olacak hatlar arasında:
23 Nisan neden kutlanıyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihine dayanır. Meclisin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de çıkarılan kanunla bu tarih "Milli Bayram" ilan edildi ve 2 Mayıs 1921'de Resmi Gazete'de (Ceridei Resmiye'de) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Atatürk, 1929 yılında bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan, yalnızca ulusal egemenliği simgeleyen bir gün değil çocuklara adanan ilk resmi bayram niteliğini kazandı. 1935 yılında yürürlüğe giren Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bayramın adı "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak anılmaya devam etti.
