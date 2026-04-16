Avustralyalı turistlere 90 gün vize muafiyeti: Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarına Türkiye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, Avustralya pasaportu sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar turistik seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecek.

Avustralyalı turistlere 90 gün vize muafiyeti: Karar Resmi Gazete'de
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.
  • Vize muafiyeti uygulaması 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
  • Muafiyet, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları için her 180 günde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatleri ve transit geçişleri kapsıyor.
  • Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre, Avustralya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vize zorunluluğu kaldırıldı.

Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı.

AVUSTRALYA VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ

17 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 11172 sayılı karar uyarınca, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları vizeden muaf tutulacak.

Kararın öne çıkan detayları şöyledir:

  • Yürürlük Tarihi: Vize muafiyeti uygulaması 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
  • İkamet Süresi: Muafiyet, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatleri ve transit geçişleri kapsıyor.
  • Yasal Dayanak: Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince alındı.

Artık vizeye gerek yok! Bavulunu alan Türk vatandaşı bu ülkelere gidebilecek
Karadağ Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor: Bu hafta başlayacak

AFAD, Bakanlık ve Büyükelçiliklerde kritik atamalar

