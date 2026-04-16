Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre, Avustralya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vize zorunluluğu kaldırıldı.
Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
AVUSTRALYA VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ
17 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 11172 sayılı karar uyarınca, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları vizeden muaf tutulacak.
Kararın öne çıkan detayları şöyledir:
- Yürürlük Tarihi: Vize muafiyeti uygulaması 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
- İkamet Süresi: Muafiyet, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatleri ve transit geçişleri kapsıyor.
- Yasal Dayanak: Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince alındı.