ÇOCUKLAR DİJİTAL PLATFORMLARDA ŞİDDETİ ÖĞRENİYOR



ÇOCUKLARIN şiddeti dijital dünyada da öğrendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kasapçopur, sosyal medya ve siber zorbalığın önemli riskler barındırdığını belirterek, "Siber zorbalık, çocukları farklı istismar ve şiddet türleriyle karşı karşıya bırakıyor. Şiddetin öğrenildiği alanlardan biri de dijital platformlar haline geldi. Bu konuda acil önlem alınmalı" dedi.

ÖLÜM OYUNLARI İDDİASI

Dijital platformlar üzerinden çocukların şiddete yönlendirilmiş olabileceğine dair iddialara da temkinli yaklaşan Prof. Dr. Kasapçopur, "Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ancak bu tür yapıların ve oyunların varlığına dair duyumlar bulunuyor. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve mutlaka araştırılmalı" dedi.

"AİLELER EVLATLARINIZI KORUYUN"

Meseleyi TAKVİM'deki köşesine taşıyan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise ailelerin en büyük koruma kalkanı olduğunu hatırlatarak, ebeveynlere somut reçeteler sundu. Hatipoğlu, "Gençler nasıl bu noktaya geldi?" sorusuna yanıt aradıktan sonra çözüm yolunu: Kur'an-ı Kerim, Steteskop ve Teleskop olarak açıkladı.

Hatipoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Liselerde meydana gelen elim hadiseler bütün dikkatleri genç evlatlarımıza çekti. Ne oluyor? Gençler nasıl ve neden şiddete yöneldiler?

Onları bu şiddete ve hem de onlarca gencin hayatına mal olan çılgınlığa iten ne sebepler var? Bu bir organizasyon mu yoksa başka şeyler mi tezgahlanıyor? Herkesin dikkat etmesi, üstüne düşeni yapması lazım. Birinci görev elbette ailelerindir. Evlatlarını yakın göz ve gönül hapsine almaları şarttır. Bilgisayarda hangi oyunlarla meşgul, kimlerle oturup kalkıyorlar?

Sosyal medyada kimleri, ne tür yayınları takip ediyorlar? Takip etmek lazım. Zaman zaman evlatlarınızı uyarın, dikkatlerini çekin. İnsan hayatına kıymanın, intiharın, şiddetin dinimizce büyük günah sayıldığını anlatmak lazım. Bir insanın canına kıyan, bütün insanlığı öldürmüş gibi vebal alır. Aileler evlatlarını suç ortamları konusunda uyarmalı.

Yetkililerin; tehlikeli, şiddete yönlendirici oyunları denetlemesi ve gerekirse yasaklaması lazım.

Yaşatmaya endeksli bir ahlak ve kültüre sahip olması gereken evlatlarımıza bu illet nereden bulaştı? Tez elden tespit edilip gereken adımlar atılmalıdır. Milli Eğitim ve ilgili müesseselerin müfredat konusunda yeni hamlelerde bulunması şarttır.

Yeni problemlere karşı yeni akıl ve tecrübeyle tedbir alınmalıdır. Radikal, kışkırtıcı, tahrip ve tahrif edici oluşumlara karşı bilimsel veriler de göz ardı edilmeden ahlaki ve dini uyarılarda bulunulmalıdır.

Dinin; merhamet eden, bağışlayan, yaşatan, koruyan ve kollayan dinamizmi bütün eğitim süreçlerinde mutlaka yer almalıdır. Zihin, karın, vicdan, okul ve din birlikteliği ancak bir arada bulunduğunda süreç doğru işler ve kişi doğru bir erdemle kuşandırılır. Bunlardan hiçbirisi ihmal edilmemelidir.

Okullarımızda zaman zaman görülen ve bazen mahalleye kadar sıçrayan akran zorbalığı tedavi edilmelidir. Acımasızca bir kavgayı dehşetle izliyoruz.

Büyükler büyüklük edip bu kavgayı sonlandıracaklarına, çoğu kez sürecin parçası oluyorlar. Aileler bu hususta da evlatlarını uyarmalılar. Hele de kız çocuklarının saç saça kavgaları, hiç alışık olmadığımız bir faciaya dönüşüyor. Okullar ve etrafında denetimler sıklaştırılmalıdır.