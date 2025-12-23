PODCAST CANLI YAYIN

Karadağ Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor: Bu hafta başlayacak

Dışişleri kaynakları, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına vizesiz giriş uygulamasını yeniden hayata geçireceğini, kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini bildirdi.

Dışişleri kaynakları Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceğini duyurdu. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Karadağ'daki saldırı anıKaradağ'daki saldırı anı

YENİDEN VİZESİZ SEYAHAT

Karadağ yönetimi, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu ancak ülkede kalış süresini 90 günden 30 güne indirdi.

Resmî açıklamada, düzenlemenin yasa dışı göçle mücadele edilmesi ve Avrupa Birliği'nin vize politikalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Vijesti.me'nin aktardığına göre, Karadağ ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirildiği, bu kapsamda güvenlik önlemleri ile göç denetimlerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Karadağ'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı gözaltına alınmıştı. Protestolarda Türklere ait araç ve iş yerleri hedef alınırken hükümet Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisini geçici olarak askıya alma kararı almıştı.

Karara göre vizesiz kalış süresi 30 günle sınırlandırılırken, güvenlik riski değerlendirmesi yapılması halinde vize rejiminin yeniden uygulanabileceği vurgulandı.

Hükümet, daha sıkı bir vize ve göç politikasının yasa dışı göçün önlenmesi ve yabancıların ülkeye giriş ve ikametinin daha etkin denetlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Hükümet üyeleri, İçişleri Bakanlığı ile Polis Müdürlüğü'nün, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yasa dışı göçe ilişkin aldığı kararlar kapsamında öngörülen tüm faaliyetleri yerine getirdiğini kaydetti.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviçten Türkiye açıklaması: Vize kolaylığı sağlanacakKaradağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviçten Türkiye açıklaması: Vize kolaylığı sağlanacak

