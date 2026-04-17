Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de birçok kurum ve bakanlığı kapsayan üst düzey atama kararları yer aldı.
Kararlara göre kritik büyükelçiliklerde, Dışişleri Bakanlığı'nda, AFAD yönetiminde ve çeşitli bakanlıkların genel müdürlük kadrolarında önemli değişikliklere gidildi.
İşte 33227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarının detayları:
BÜYÜKELÇİLİKLERDE KAPSAMLI REVİZYON
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde birçok büyükelçi merkeze alınırken, yeni görevlendirmeler yapıldı:
|İsim
|Ülke / Büyükelçilik
|Durum
|Önceki Görevi
|Ertan Yalçın
|Bolivya
|Merkeze Alındı
|-
|Makbule Başak Yalçın
|Ekvator
|Merkeze Alındı
|-
|Muhammet Mustafa Çelik
|Angola
|Merkeze Alındı
|-
|Korhan Karakoç
|İsveç
|Atandı
|İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü
|Nevzat Uyanık
|Malezya
|Atandı
|Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü
|Gülsun Erkul
|Macaristan
|Atandı
|Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü
|Özgür Arslan
|Nijer
|Atandı
|-
|Halime Ebru Demircan
|Madagaskar
|Atandı
|-
|Mehmet Cem Kahyaoğlu
|Gine-Bissau
|Atandı
|-
|Özgür Uludüz
|Angola
|Atandı
|-
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ ATAMALARI
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Olgun Yücekök atandı.
Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mert Doğan getirildi.
AFAD YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığındaki açık kadrolara da yeni atamalar gerçekleştirildi:
|İsim
|Görev
|Cengiz Gevrek
|AFAD Başkan Yardımcısı
|Mehmet Ali Öncü
|Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
|Bayram İzzet Taşcı
|Rehberlik ve Denetim Başkanı
BAKANLIKLARDAKİ DİĞER KRİTİK ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alındı. Boşalan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Taha Kürşad Sezen atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mahmut Çolak getirildi.
|İsim
|Kurum
|Görev
|Durum
|Yasin Akar
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
|Görevden Alındı
|Taha Kürşad Sezen
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
|Atandı
|Mahmut Çolak
|Milli Eğitim Bakanlığı
|Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
|Atandı
