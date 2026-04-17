AFAD, Bakanlık ve Büyükelçiliklerde kritik atamalar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; İsveç, Malezya, Macaristan ve Angola dahil olmak üzere kritik başkentlerin büyükelçileri değişti. Kararname ile AFAD Başkan Yardımcılığına Cengiz Gevrek atanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda üst düzey bir görevden alma ve yeni atama gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de birçok kurum ve bakanlığı kapsayan üst düzey atama kararları yer aldı.

Kararlara göre kritik büyükelçiliklerde, Dışişleri Bakanlığı'nda, AFAD yönetiminde ve çeşitli bakanlıkların genel müdürlük kadrolarında önemli değişikliklere gidildi.

İşte 33227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarının detayları:

17 Nisan 2026 Resmî Gazete Atama Kararları Listesi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE KAPSAMLI REVİZYON
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde birçok büyükelçi merkeze alınırken, yeni görevlendirmeler yapıldı:

İsimÜlke / BüyükelçilikDurumÖnceki Görevi
Ertan YalçınBolivyaMerkeze Alındı-
Makbule Başak YalçınEkvatorMerkeze Alındı-
Muhammet Mustafa ÇelikAngolaMerkeze Alındı-
Korhan KarakoçİsveçAtandıİnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü
Nevzat UyanıkMalezyaAtandıKamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü
Gülsun ErkulMacaristanAtandıKonsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü
Özgür ArslanNijerAtandı-
Halime Ebru DemircanMadagaskarAtandı-
Mehmet Cem KahyaoğluGine-BissauAtandı-
Özgür UludüzAngolaAtandı-

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ ATAMALARI
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Olgun Yücekök atandı.

Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mert Doğan getirildi.

AFAD YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığındaki açık kadrolara da yeni atamalar gerçekleştirildi:

İsimGörev
Cengiz GevrekAFAD Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali ÖncüYönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Bayram İzzet TaşcıRehberlik ve Denetim Başkanı

BAKANLIKLARDAKİ DİĞER KRİTİK ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alındı. Boşalan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Taha Kürşad Sezen atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mahmut Çolak getirildi.

İsimKurumGörevDurum
Yasin AkarAile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel MüdürüGörevden Alındı
Taha Kürşad SezenAile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel MüdürüAtandı
Mahmut ÇolakMilli Eğitim BakanlığıYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür YardımcısıAtandı
