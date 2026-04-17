Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de birçok bakanlık ve kurumu kapsayan üst düzey atama kararları yayımlandı.

AFAD Başkanlığında Cengiz Gevrek Başkan Yardımcılığına, Mehmet Ali Öncü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bayram İzzet Taşcı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınarak yerine Taha Kürşad Sezen atandı.