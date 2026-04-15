Vatandaşların yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması istendi.

Provokatif içerik üreten şahıslar hakkında adli süreçler ve teknik incelemeler başlatıldı.

DMM, devlet-millet bağını zayıflatmayı ve kamu kurumlarını zan altında bırakmayı amaçlayan içeriklerin tespit edildiğini bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, olay sonrası sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerin dezenformasyon ve provokasyon amacı taşıdığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri yükseldi. Babası eski emniyet mensubu olan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle okulu bastı. 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yazılı bir açıklama yayımladı.

DMM'nin açıklaması.

"TOPLUMSAL KIRILMA HEDEFLENİYOR"

DMM, üzücü hadisenin istismar edilerek devlet-millet bağını zayıflatmayı ve kamu kurumlarını zan altında bırakmayı amaçlayan içeriklerin tespit edildiğini duyurdu. DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir.

Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir.