Şanlıurfa Siverek'te 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 5 silah ve 7 şarjörle okula saldırdı, 1'i öğretmen 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne av tüfeğiyle saldırı düzenlendi ve 16 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın ardından bugün de Kahramanmaraş'ta bir okula saldırı gerçekleştirildi. Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi, okula av tüfeğiyle saldırdı. Çevreye rastgele ateş de açan saldırgan, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi yaraladı.

BUGÜN DE KAHRAMANMARAŞ

Babası eski emniyet mensubu olan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle okulu bastı. İlk belirlemelere göre 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer saldırganın intihar ettiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

SALDIRILARDA "PUBG" OYUNU DETAYI

Olay yerinden detayları paylaşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, dikkat çeken bir detayı canlı yayında aktardı. Geçgel, saldırganların PUBG oyunu bağımlısı olduğunu vurgulayarak şöyle söyledi: "Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisinin, daha önce Siverek'te yaşanan benzer bir saldırıdaki gibi, gençler arasında yaygın olan PUBG oyununun bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı."

PUBG OYUNU NEDİR?

PUBG: Battlegrounds (PlayerUnknown's Battlegrounds), dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip, çevrim içi çok oyunculu bir "battle royale" (hayatta kalma) oyunudur.

Temel mantığı nedir?

Oyunda 100'e yakın oyuncu bir adaya paraşütle iner ve silah, ekipman toplayarak hayatta kalmaya çalışır. Amaç, diğer tüm oyuncuları eleyerek "son hayatta kalan" olmaktır.

Nasıl oynanır?

Oyuncular tek başına, iki kişilik takım (duo) ya da 4 kişilik ekip (squad) halinde oynayabilir

Harita zamanla daralır, bu da oyuncuları karşı karşıya gelmeye zorlar

Silahlar, araçlar ve strateji oyunun temel unsurlarıdır