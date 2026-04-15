Okul saldırılarında PUBG oyunu detayı: Saldırganların ikisi de bağımlı çıktı

Şanlıurfa’daki saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’tan gelen okul baskını Türkiye’yi sarsarken, iki olay arasındaki çarpıcı benzerlik dikkat çekti. Onikişubat’ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı; Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki liseye yönelik ayrı saldırıda ise 16 kişi yaralandı. Her iki olayda da saldırganların PUBG: Battlegrounds oyununa bağımlı oldukları belirlendi.

Okul saldırılarında PUBG oyunu detayı: Saldırganların ikisi de bağımlı çıktı
  • Kahramanmaraş'ın Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne av tüfeğiyle saldırı düzenlendi ve 16 kişi yaralandı.
  • Şanlıurfa Siverek'te 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 5 silah ve 7 şarjörle okula saldırdı, 1'i öğretmen 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.
  • Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer saldırganın intihar ettiğini açıkladı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili 7 savcının görevlendirildiğini duyurdu.
  • Saldırganın PUBG oyunu bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın ardından bugün de Kahramanmaraş'ta bir okula saldırı gerçekleştirildi. Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi, okula av tüfeğiyle saldırdı. Çevreye rastgele ateş de açan saldırgan, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi yaraladı.

BUGÜN DE KAHRAMANMARAŞ

Babası eski emniyet mensubu olan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle okulu bastı. İlk belirlemelere göre 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer saldırganın intihar ettiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

SALDIRILARDA "PUBG" OYUNU DETAYI

Olay yerinden detayları paylaşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, dikkat çeken bir detayı canlı yayında aktardı. Geçgel, saldırganların PUBG oyunu bağımlısı olduğunu vurgulayarak şöyle söyledi: "Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisinin, daha önce Siverek'te yaşanan benzer bir saldırıdaki gibi, gençler arasında yaygın olan PUBG oyununun bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı."

PUBG OYUNU NEDİR?

PUBG: Battlegrounds (PlayerUnknown's Battlegrounds), dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip, çevrim içi çok oyunculu bir "battle royale" (hayatta kalma) oyunudur.

Temel mantığı nedir?
Oyunda 100'e yakın oyuncu bir adaya paraşütle iner ve silah, ekipman toplayarak hayatta kalmaya çalışır. Amaç, diğer tüm oyuncuları eleyerek "son hayatta kalan" olmaktır.

Nasıl oynanır?

  • Oyuncular tek başına, iki kişilik takım (duo) ya da 4 kişilik ekip (squad) halinde oynayabilir
  • Harita zamanla daralır, bu da oyuncuları karşı karşıya gelmeye zorlar
  • Silahlar, araçlar ve strateji oyunun temel unsurlarıdır
Kahramanmaraşta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın anne ve babası gözaltında! Can kaybı 9a yükseldi

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası DMM’den kritik uyarı: Resmi açıklamalar esas alınmalı
