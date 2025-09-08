Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!

Acı haber İzmir'den geldi. 16 yaşındaki bir şahıs Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenledi.
İki polisimiz bu saldırıda şehit oldu, 1 polis de ağır yaralandı.
İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
YAKALANAN 16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN
Saldırganın saldırı sonrası yakanlandıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
İŞTE O SİLAH!
16 yaşındaki saldırganın polis karakoluna düzenlediği saldırıda kullandığı silah görüntülendi.
SALDIRI ANININ İLK GÖRÜNTÜSÜ
Polis karakoluna silahlı saldırıda bulunan 16 yaşındaki saldırganın saldırı anından ilk görüntüsü ortaya çıktı.
2 CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE 6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
Tunç şunları söyledi:
İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.
Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.
Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin başı sağ olsun
İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.
Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.
Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
YARALI SAYISI YÜKSELDİ
Olay yerine giden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan yaptığı açıklamada polis ve vatandaşların olduğu 6 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırganın ise yakalandığı bildirildi.
İŞTE SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ
16 yaşındaki çocuğun polis karakoluna saldırıya gittiği anlar ortaya çıktı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Olayda 1. Sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.