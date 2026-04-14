CANLI YAYIN
Geri

İsrail Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 13’e çıktı

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha tutuklandı, dosyada tutuklu sayısı 13’e yükseldi. Saldırıda 2 polis yaralanırken, 1 saldırgan öldürüldü, 2 şüphelinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı, saldırganlardan biri öldürüldü ve ikisi yaralı olarak yakalandı.
  • Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.
  • Güvenlik güçlerinin saldırı sonrası düzenlediği operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • Çatışmada yaralanan 2 şüphelinin hastanedeki tedavisi devam etmektedir.

7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralandı. Saldırganlardan 1'i etkisiz hale getirilirken, yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta silahlı saldırı!

OPERASYON DALGASI: 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası düğmeye basan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 kişi savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

TUTUKLAMA SAYISI YÜKSELİYOR

Soruşturma derinleştikçe yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugün adliyeye çıkarılan 1 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 13'e çıktı.

2 KRİTİK ŞÜPHELİ HASTANEDE

Çatışmada yaralanan 2 şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

