7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralandı. Saldırganlardan 1'i etkisiz hale getirilirken, yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı.
OPERASYON DALGASI: 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Saldırı sonrası düğmeye basan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 kişi savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
TUTUKLAMA SAYISI YÜKSELİYOR
Soruşturma derinleştikçe yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugün adliyeye çıkarılan 1 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 13'e çıktı.
2 KRİTİK ŞÜPHELİ HASTANEDE
Çatışmada yaralanan 2 şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.