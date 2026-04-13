Dava, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı konuşmalarda kamu görevlisine karşı hakaret suçlamasına dayanıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI: HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Mersin'de çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan dava açılmış, Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında Ankara mitingindeki benzer ifadelerine yönelik suçlamaları içeren dosyanın da Mersin'deki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.