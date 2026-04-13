Kemal Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'a hakaretten hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılında başbakanlığı döneminde sarf ettiği sözler nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'a hakaretten hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı
  • Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılında hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
  • Mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
  • Kılıçdaroğlu duruşmaya katılmazken, avukatı Ankara'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı.
  • Dava, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı konuşmalarda kamu görevlisine karşı hakaret suçlamasına dayanıyor.
  • Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılındaki Ankara mitingindeki ifadelerine yönelik dosya Mersin'deki davayla birleştirilmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI: HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Mersin'de çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan dava açılmış, Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında Ankara mitingindeki benzer ifadelerine yönelik suçlamaları içeren dosyanın da Mersin'deki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.

