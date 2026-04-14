Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlete sızma girişimleri kapsamında sağlık sektöründe yürüttüğü gizli faaliyetler, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.
HÜCRESEL TUS KAMPINA BASKIN
Örgüte ait yurtlarda ders çalışma kılıfı altında düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kamplarına katılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15'i kamu hastanelerinde aktif görev yapan doktor olmak üzere toplam 17 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücresel alanlarda TUS'a hazırlanma adı altında organize ettiği kampları deşifre etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kimlikleri çok yönlü delillerle saptandı.
GİZLİ HABERLEŞME AĞI PATLADI
Haklarında itirafçı beyanları bulunan zanlıların, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. Şüphelilerin, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu ve gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma taktiğini kullandıkları tespit edildi.
Elde edilen deliller ışığında düğmeye basan ekipler; İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında yakalanan 17 FETÖ zanlısı, kanuni işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.