CANLI YAYIN
Geri

FETÖ'nün haberleşme ağı çözdüldü | Hücresel TUS kampına darbe: 15 doktora gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücresel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün TUS kamplarına katıldığı tespit edilen 15’i aktif kamu doktoru toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’cü doktorların kimlikleri itirafçı beyanları ve ByLock yazışmalarıyla belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün sağlık sektöründeki yapılanmasına yönelik operasyonda 15'i kamu hastanelerinde görevli doktor olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yurtlarda düzenlediği TUS kamplarına katılan şüphelilere operasyon düzenledi.
  • Zanlıların ByLock kullandıkları, Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu ve ardışık aranma taktiği ile haberleştikleri tespit edildi.
  • Operasyon İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlete sızma girişimleri kapsamında sağlık sektöründe yürüttüğü gizli faaliyetler, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

HÜCRESEL TUS KAMPINA BASKIN

Örgüte ait yurtlarda ders çalışma kılıfı altında düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kamplarına katılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15'i kamu hastanelerinde aktif görev yapan doktor olmak üzere toplam 17 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücresel alanlarda TUS'a hazırlanma adı altında organize ettiği kampları deşifre etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kimlikleri çok yönlü delillerle saptandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama yöntemlerini kullanan, Bank Asya'da hesap hareketleri saptanan 17 zanlı, 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 15'i kamuda doktor.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI PATLADI

Haklarında itirafçı beyanları bulunan zanlıların, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. Şüphelilerin, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu ve gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma taktiğini kullandıkları tespit edildi.

Elde edilen deliller ışığında düğmeye basan ekipler; İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan 17 FETÖ zanlısı, kanuni işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soykırımcı İsrail'e "kapak" olsun! Siyonist katilleri çıldırtan manşet: "L'abuso" | "Montaj" dediler gerçek çıktı
SONRAKİ HABER

Siyonist katilleri çıldırtan kapak!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler