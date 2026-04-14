Operasyon İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Zanlıların ByLock kullandıkları, Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu ve ardışık aranma taktiği ile haberleştikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün sağlık sektöründeki yapılanmasına yönelik operasyonda 15'i kamu hastanelerinde görevli doktor olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlete sızma girişimleri kapsamında sağlık sektöründe yürüttüğü gizli faaliyetler, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

HÜCRESEL TUS KAMPINA BASKIN

Örgüte ait yurtlarda ders çalışma kılıfı altında düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kamplarına katılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15'i kamu hastanelerinde aktif görev yapan doktor olmak üzere toplam 17 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücresel alanlarda TUS'a hazırlanma adı altında organize ettiği kampları deşifre etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kimlikleri çok yönlü delillerle saptandı.

