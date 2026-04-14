Depremin yıktığı hayatlardan geriye kalan enkazı fırsata çeviren organize suç şebekesi, aylar süren takibin ardından adalete teslim edildi.
Asrın felaketinde ağır hasar gören araçları sahiplerinden yok pahasına toplayıp çalıntı araçlarla kopyalayan çete, milyonlarca liralık haksız kazanç sağladı. Suçlarını gizlemek isteyen şüphelilerden biri, aranan aracı 100 metrelik uçurumdan aşağı atacak kadar gözünü kararttı. Adana Emniyeti'nin titiz çalışması, felaketi ranta dönüştüren şebekenin karanlık oyununu bozdu.
DEPREMZEDENİN ACISINI SATTILAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüpheliler, enkaz altında kalan veya ağır hasar alan araçları mağdurlardan yahut mirasçılarından düşük bedellerle satın alarak havuz oluşturdu. Toplanan araçlar, aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirildi. Şasi numaraları değiştirilen araçlar, kurulan atölyelerde tamir edilmiş gibi gösterilerek satışa sunuldu. Şebekenin bu yöntemle 30 otomobil üzerinden yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 9 Nisan günü operasyon için harekete geçti. Adana merkezli olmak üzere Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun şehirlerinde 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 15 milyon lira olan 129 ağır hasarlı araca el konuldu.
YAKALANACAĞINI ANLADI UÇURUMDAN ATTI
Şebeke üyelerinin yakalanmamak için başvurduğu akılalmaz yöntemler polis incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Hakkında aranma kaydı bulunan aracı elden çıkarmak isteyen şüphelilerden biri, delilleri yok etmek amacıyla aracı kırsal bölgedeki 100 metrelik uçurumdan aşağı attı. Ekipler, hurdaya dönen aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkararak emniyet otoparkına çekti. Olayın vahameti, emniyet kayıtlarına "Uçurumdan atmış" notuyla yansıdı.
22 TUTUKLAMA
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.