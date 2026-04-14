Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 15 milyon lira olan 129 ağır hasarlı araca el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüpheliler, enkaz altında kalan veya ağır hasar alan araçları mağdurlardan yahut mirasçılarından düşük bedellerle satın alarak havuz oluşturdu. Toplanan araçlar, aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirildi. Şasi numaraları değiştirilen araçlar, kurulan atölyelerde tamir edilmiş gibi gösterilerek satışa sunuldu. Şebekenin bu yöntemle 30 otomobil üzerinden yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 9 Nisan günü operasyon için harekete geçti. Adana merkezli olmak üzere Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun şehirlerinde 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 15 milyon lira olan 129 ağır hasarlı araca el konuldu.