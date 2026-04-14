Depremzedelerin otomobillerini kopyalayan vicdansız şebeke çökertildi | Hasarlı deprem araçlarıyla milyonluk vurgun

Asrın felaketinde hurdaya dönen araçları düşük fiyata alıp çalıntı araçlarla eşleştiren organize suç şebekesi çökertildi. Şüphelilerden birinin delil karartmak için aracı 100 metrelik uçurumdan attığı operasyonda 47 kişi yakalandı, 129 araca el konuldu, 25 milyon liralık vurgun önlendi.

  • Adana Emniyet Müdürlüğü, depremde hasar gören araçları düşük fiyata alıp çalıntı araçlarla eşleştirerek satan organize suç şebekesine operasyon düzenledi.
  • Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 15 milyon lira olan 129 ağır hasarlı araca el konuldu.
  • Şebekenin şasi numaralarını değiştirdiği 30 otomobil üzerinden yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest kaldı.
  • Şüphelilerden biri hakkında aranma kaydı bulunan aracı delilleri yok etmek için 100 metrelik uçurumdan aşağı attı.

Depremin yıktığı hayatlardan geriye kalan enkazı fırsata çeviren organize suç şebekesi, aylar süren takibin ardından adalete teslim edildi.

Asrın felaketinde ağır hasar gören araçları sahiplerinden yok pahasına toplayıp çalıntı araçlarla kopyalayan çete, milyonlarca liralık haksız kazanç sağladı. Suçlarını gizlemek isteyen şüphelilerden biri, aranan aracı 100 metrelik uçurumdan aşağı atacak kadar gözünü kararttı. Adana Emniyeti'nin titiz çalışması, felaketi ranta dönüştüren şebekenin karanlık oyununu bozdu.

Adana merkezli 11 ilde, depremde ağır hasar gören araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarla değiştirerek piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Vicdansız vurgunda 22 kişi tutuklanırken, 129 araca el konuldu. (Fotoğraflar: İHA)

DEPREMZEDENİN ACISINI SATTILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüpheliler, enkaz altında kalan veya ağır hasar alan araçları mağdurlardan yahut mirasçılarından düşük bedellerle satın alarak havuz oluşturdu. Toplanan araçlar, aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirildi. Şasi numaraları değiştirilen araçlar, kurulan atölyelerde tamir edilmiş gibi gösterilerek satışa sunuldu. Şebekenin bu yöntemle 30 otomobil üzerinden yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 9 Nisan günü operasyon için harekete geçti. Adana merkezli olmak üzere Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun şehirlerinde 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 15 milyon lira olan 129 ağır hasarlı araca el konuldu.

YAKALANACAĞINI ANLADI UÇURUMDAN ATTI

Şebeke üyelerinin yakalanmamak için başvurduğu akılalmaz yöntemler polis incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Hakkında aranma kaydı bulunan aracı elden çıkarmak isteyen şüphelilerden biri, delilleri yok etmek amacıyla aracı kırsal bölgedeki 100 metrelik uçurumdan aşağı attı. Ekipler, hurdaya dönen aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkararak emniyet otoparkına çekti. Olayın vahameti, emniyet kayıtlarına "Uçurumdan atmış" notuyla yansıdı.

22 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

