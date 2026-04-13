Suriye sınırındaki 350 kilometrelik tren hattı trafiğe açıldı: Karkamış-Nusaybin | Şenyurt-Mardin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Suriye sınırındaki krtik demiryolu hattına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış – Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt–Mardin demiryolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve trafiğe açıldığını duyurdu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin ve 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin demiryolu hatlarındaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
  • Toplam 350 kilometrelik hat 31 Mart tarihi itibariyle yeniden tren trafiğine açıldı.
  • 2011-2024 yılları arasında gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetleri tamamlanarak hat altyapısı ve üstyapısıyla yenilendi.
  • Çalışmalar kapsamında 750 metrelik hat kesiminde zemin güçlendirmesi yapıldı, 2 bin 500'ü aşkın köprü traversi yenilendi ve Karkamış Köprüsü dahil kritik yapılar güçlendirildi.
  • Hat, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin demiryolu hattını destekleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış – Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt–Mardin demiryolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu hattın 31 Mart tarihi itibariyle yeniden tren trafiğine açıldığını belirten Uraloğlu, "Bu hatları yeniden işletmeye alarak hem ekonomik canlılığı artırıyor hem de ülkemizin lojistik kapasitesini güçlendiriyoruz." İfadesini kullandı.

350 kilometrelik hat yeniden işler halde

Bakan Uraloğlu, hat üzerinde yürütülen çalışmaların yalnızca bakım değil, uzun yılların birikmiş ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir yenileme süreci olduğunu vurgulayarak, hattın bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti.

HAT 350 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Uraloğlu, toplam 350 kilometrelik hattın 325 kilometresinin Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresinin ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluştuğunu hatırlatarak, "2011–2024 yılları arasında gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetlerini tamamladık. Suriye sınırındaki hattı sadece işler hale getirmedik; altyapısı ve üstyapısıyla daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturduk." dedi.

2 BİNİ 500'Ü AŞKIN KÖPRÜ TRAVERSİ YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında hat ve istasyon altyapısının baştan sona yenilendiğini belirten Uraloğlu, birçok istasyonda mevcut hatların sökülerek yeniden inşa edildiğini ifade etti. Altyapıda oluşan tahribatların giderildiğini vurgulayan Uraloğlu, özellikle sel ve doğal etkenler nedeniyle zarar gören kesimlerde gerekli müdahalelerin tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"750 metrelik hat kesiminde zemin güçlendirmesi gerçekleştirdik. Menfez imalatları ve drenaj düzenlemelerini tamamladık ve güzergah boyunca platform iyileştirme çalışmalarını bitirdik. Sanat yapılarının güçlendirilmesine özel önem verdik. Köprü ve menfezlerde gerekli yenileme ve iyileştirme çalışmalarını da tamamlayarak hat genelinde 2 bini 500'ü aşkın köprü traversini yeniledik. Başta Karkamış Köprüsü olmak üzere kritik yapılarda dayanımı artırıcı müdahaleleri hayata geçirdik."

"OVAKÖY-NUSAYBİN ARASINDAKİ DEMİRYOLU HATTINI DESTEKLEYECEK"

Hattın yeniden devreye alınmasının hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracağını hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını söyleyen Uraloğlu, "Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin arasındaki demiryolu hattını destekleyecek." ifadelerini kullandı.

