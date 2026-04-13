Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin ve 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin demiryolu hatlarındaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Hat, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin demiryolu hattını destekleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış – Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt–Mardin demiryolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Söz konusu hattın 31 Mart tarihi itibariyle yeniden tren trafiğine açıldığını belirten Uraloğlu, "Bu hatları yeniden işletmeye alarak hem ekonomik canlılığı artırıyor hem de ülkemizin lojistik kapasitesini güçlendiriyoruz." İfadesini kullandı. 350 kilometrelik hat yeniden işler halde Bakan Uraloğlu, hat üzerinde yürütülen çalışmaların yalnızca bakım değil, uzun yılların birikmiş ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir yenileme süreci olduğunu vurgulayarak, hattın bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti.

HAT 350 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA Uraloğlu, toplam 350 kilometrelik hattın 325 kilometresinin Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresinin ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluştuğunu hatırlatarak, "2011–2024 yılları arasında gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetlerini tamamladık. Suriye sınırındaki hattı sadece işler hale getirmedik; altyapısı ve üstyapısıyla daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturduk." dedi.