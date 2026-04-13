Son dakika: Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'deki sarsıntı yerin 16.17 km derinliğinde gerçekleşti. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

  • Antalya Demre açıklarında Akdeniz'de saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 16.17 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Antalya ile çevre illerde hissedildi.
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünü Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta belirledi.
  • Depremden 3 dakika önce aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre; Akdeniz'de Antalya Demre açıklarında saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 16.17 km derinliğinde gerçekleşti.

Akdeniz 4.7 ile sallandı (Haberin fotoğrafı Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

Deprem, Antalya ve çevre illerde hissedildi.

İşte depreme dair tüm detaylar:

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)

Tarih:2026-04-13

Saat:08:48:34 TSİ

Enlem:35.78417 N

Boylam:30.25722 E

Derinlik:16.17 km

Öte yandan depremden 3 dakika önce aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.

