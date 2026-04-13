Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre; Akdeniz'de Antalya Demre açıklarında saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 16.17 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Antalya ve çevre illerde hissedildi.
İşte depreme dair tüm detaylar:
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
Tarih:2026-04-13
Saat:08:48:34 TSİ
Enlem:35.78417 N
Boylam:30.25722 E
Derinlik:16.17 km
Öte yandan depremden 3 dakika önce aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.