Depremden 3 dakika önce aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünü Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta belirledi.

Deprem 16.17 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Antalya ile çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre; Akdeniz'de Antalya Demre açıklarında saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



