Vatan uğruna canını feda eden kahraman askerin annesine verdiği söz, devletin şefkatli eliyle gerçeğe dönüştü.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olarak ölümsüzlüğe uğurlanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun ailesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ev yapıldı. Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için Çorum'a giden Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında şehidin babası Sadık Uslu ile karşılaştı.
Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, oğlunun vasiyetini yerine getiren Bakan Kurum'a sarılarak minnetini ifade etti.
Çorum sokaklarında esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kurum'un yanına gelen Sadık Uslu, devletin gösterdiği vefaya duyarsız kalmadı.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada Kurum'a sarılan şehit babası, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, kaymakamım, belediye başkanım hepiniz yardımcı oldunuz" dedi.
YENİ EVE DAVET
Şehit babasının içten teşekkürü karşısında Kurum, aileyi teselli ederek şefkatini gösterdi. Acılı babaya sarılan Bakan Kurum, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Allah sizlere sabırlar versin" sözleriyle destek oldu.
Samimi diyalog sırasında Sadık Uslu, Kurum'u yeni evlerine çay içmeye davet etti.
ŞEHİDİN VASİYETİ BİZE EMANET
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 24 yaşında şehadete yürüyen Mustafa Uslu, sağlığında annesine ev alma sözü vermişti. Bu hayali gerçeğe dönüştüren Bakan Kurum, Çorum'daki duygu yüklü karşılaşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Birlik mesajı veren Kurum, şunları kaydetti:
"Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok"