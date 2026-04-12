ŞEHİDİN VASİYETİ BİZE EMANET

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 24 yaşında şehadete yürüyen Mustafa Uslu, sağlığında annesine ev alma sözü vermişti. Bu hayali gerçeğe dönüştüren Bakan Kurum, Çorum'daki duygu yüklü karşılaşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Birlik mesajı veren Kurum, şunları kaydetti:



"Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok"