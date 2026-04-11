Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel'in test sonucunda 'Morfin' maddesi belirlendi. Başsavcılık Erçel'de tespit edilen maddelerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderdi.

Hande Erçel'in uyuşturucu testinin sonucu Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirilecek.

ERÇEL'İN İDRAR ÖRNEĞİNDE MORFİN VE KODEİN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel'in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

Morfin ve Kodein nedir? Morfin, çok güçlü bir ağrı kesicidir. Etkisi çok güçlü olduğu için bağımlılık riski taşır ve kontrollü kullanılır. Kodein ise morfine göre daha hafif etkili bir ağrı kesici ve öksürük kesici olarak kullanılır. Bazı şuruplarda veya reçeteli ilaçlarda bulunabilir. Bu maddeler reçeteli ilaç kullanımı sonrası da testte çıkabilir.

ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti. Yapılan incelemelerde idrar örneğinde 'Morfin' maddesine rastlanan Hande Erçel'in, alınan örneklerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderildi.