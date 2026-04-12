Kasımpaşa'daki muayenehaneye 5 yaşında geliyordu! Huzurevindeki kadın Erdoğan'ı anlattı: "Daha o zamanlardan farklıydı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in Etiler Huzurevi ziyaretinde yarım asırlık bir hatıra gün yüzüne çıktı. Eşi 50 yıl önce Kasımpaşa'da muayenehane işleten bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz 5-6 yaşındayken ailesiyle birlikte buraya geldiğini ve yaşına rağmen anne-babasının tüm hastalıklarını bilecek kadar dikkat çekici bir zekâya sahip olduğunu aktardı. "Kasımpaşa'nın babası, siyasetine diyecek yok" diyen kadının sözleri, ziyarete damga vurdu. İşte o anlar...

  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
  • Huzurevi sakinlerinden bir kadın, eşinin 50 yıl önce Kasımpaşa'da muayenehanesine Erdoğan'ın ailesiyle geldiğini ve çocuk yaşta bile zeki olduğunu anlattı.
  • Huzurevi sakinleri Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirdi ve bir vatandaş ülkeyi savaşa sokmamasını başarı olarak nitelendirdi.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçede vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. 39 ilçede sürdürülen vatandaş buluşmaları kapsamındaki ziyarette, beklenmedik bir an tüm odayı duygusal bir atmosfere taşıdı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi ve yıllar öncesine uzanan bir hatıra dikkat çekti.

"BİZİ HARBE SOKMUYOR ADAM"

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Özdemir'in "Cumhurbaşkanımızın çok selamları var sizlere, sizleri de çok seviyor" demesi üzerine yaşlılardan biri "Biz de onu çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. Bizi savaşa sokmaması bile büyük bir başarı" dedi. Bir diğer kadın ise "Bizi harbe sokmuyor adam" ifadesiyle aynı duyguyu paylaştı.

YARIM ASIRLIK KASIMPAŞA HATIRASI: 'DAHA ÇOCUKKEN FARKLIYDI'

Ziyaretin en dikkat çekici anı ise bir kadının yarım asır öncesine uzanan hatırasıyla geldi. Eşinin 50 yıl önce Kasımpaşa'da muayenehane işlettiğini anlatan kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz 5-6 yaşındayken anne ve babasıyla birlikte bu muayenehaneye geldiğini aktardı. Kadın, o küçük çocuğun yaşına rağmen anne-babasının tüm hastalıklarını biliyor olmasının herkesi şaşırttığını söyledi.

Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra

'KASIMPAŞA'NIN BABASI, AKILLI ADAM'

Erdoğan'ı "Kasımpaşa'nın babası" olarak niteleyen kadın, sözlerini "Siyasetine diyecek yok, akıllı adam" diyerek tamamladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 39 ilçede sürdürdüğü vatandaş buluşmalarında, huzurevi ziyareti en samimi temas noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel ve Sinem Ünsal gelişmesi!
Soruşturmada Erçel ve Ünsal gelişmesi!

 Ankara Adliyesi'nde adli emanet hırsızlığı: Paraları çalıp bahiste kaybetmiş
Ankara Adliyesi'nde adli emanet hırsızlığı

