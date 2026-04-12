AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi ve yıllar öncesine uzanan bir hatıra dikkat çekti.

"BİZİ HARBE SOKMUYOR ADAM"

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Özdemir'in "Cumhurbaşkanımızın çok selamları var sizlere, sizleri de çok seviyor" demesi üzerine yaşlılardan biri "Biz de onu çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. Bizi savaşa sokmaması bile büyük bir başarı" dedi. Bir diğer kadın ise "Bizi harbe sokmuyor adam" ifadesiyle aynı duyguyu paylaştı.