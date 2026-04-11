Bebek Oteli skandalları bitmiyor. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonu incelendi, yılların "şantaj arşivi" gün yüzüne çıktı. Kumar masalarında oyuncu Barış Arduç'un da bulunduğu ünlü isimler, iş insanlarının gizlice çekilden fotoğrafları ve yazışmalar dosyanın seyirini değiştirecek.

Arduç'un dışında birçok oyuncunun da görüntüsünün olduğu belirtildi.



PROJE PAZARLAMAYA ÇALIŞTI



Menderes Utku ile Muzaffer Yıldırım arasında geçen konuşmalarda, "Yerden" lakabını taktıkları Erden Timur'un kendilerine cevap vermediği ama Club House'a gelerek proje pazarlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.



Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı. Diğer dikkat çeken yazışma ise Muzaffer Yıldırım ve yardımcısı Mehmet ile arasında gerçekleşti. Yıldırım'ın düzenli olarak "Bu akşam oyun var" diyerek talimatlar verdiği görüldü. Bu arada Muzaffer Yıldırım'ın Bodrum'daki Bobo By The Stay isimli otelinde ünlü isimlerin kıyafetsiz havuzda yüzdüğüne dair skandal güvenlik kamera görüntüleri de telefonundan çıktı.