İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kışkırtıcı paylaşımları, Ankara ve dünya başkentlerinde büyük bir infiale yol açtı. Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan asılsız iddiaların ardından devletin zirvesinden art arda sert açıklamalar yükseldi.
Siyasi sınırları aşan tepki dalgası, dijital mecralarda küresel bir protestoya dönüşerek Netanyahu yönetiminin politikalarına yönelik eleştirilerin dozunu daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı.
Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakca hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Netanyahu'ya, Türkiye'den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı.
DİJİTAL DÜNYADA BÜYÜK PROTESTO: #GenocidalNetanyahu
Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, "#GenocidalNetanyahu" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
ABD GÜNDEMİNDE İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Söz konusu etiketin Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de gündeme girdiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldiği görüldü.
ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAM DESTEK
Uluslararası kamuoyunda da yankı bulan gelişmeler kapsamında, çok sayıda kullanıcı Başkan Erdoğan'a destek mesajları paylaşırken, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, sosyal medyada oluşan bu geniş çaplı etkileşimin, kamuoyunun bölgedeki gelişmelere ilişkin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.