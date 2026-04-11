Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları, yargıya taşınan itiraflarla yeni bir boyut kazandı. Soruşturma kapsamında konuşan iki kilit isim, belediye içinde kurulan düzenin nasıl işlediğini tek tek anlattı. İş takipçisi Ahmet İşman ile müteahhit Engin Araz'ın savcılık makamına sunduğu bilgiler, imar ve ruhsat süreçlerinde "ödeme" yapılmadan adım atılamadığını iddia ediyor. İfadelerde, belediye yönetiminde resmi bir sıfatı olmasa da Nazım Akkoyunlu'nun karar verici olduğu ve para trafiğinin Alperen Uçar vasıtasıyla yönetildiği öne sürülüyor.





İKİ İFADE, AYNI MERKEZ: "KARAR NAZIM'DAYDI"



Soruşturmanın en dikkat çekici yönü, iki ayrı şüphelinin farklı yerlerden aynı yapıyı tarif etmesi oldu. Ahmet İşman, savcılık ifadesinde Üsküdar Belediyesi'ndeki "rüşvet çarkını" anlatmak istediğini söyleyerek, seçim sonrası belediyede asıl gücün Nazım Akkoyunlu'da toplandığını öne sürdü. İşman'a göre Akkoyunlu, resmi olarak başkan yardımcısı olmasa da belediyede o sıfatla biliniyor, imar, ruhsat ve yapı kontrol süreçlerinde son sözü söylüyordu.



Müteahhit Engin Araz da kendi ifadesinde benzer bir tablo çizdi. Araz, belediyede Filiz Deveci'nin imza atan isim olduğunu, ancak asıl söz sahibinin İBB'den özellikle gönderildiğini duyduğu Nazım Akkoyunlu olduğunu anlattı. Nazım'ın onayı olmadan hiçbir işlemin yapılmadığını, alınacak paraların da onun tarafından belirlendiğini iş takipçisi Ahmet İşman'dan duyduğunu söyledi.

RÜŞVET MASASINDA HAFTALIK "TARİFE" TOPLANTILARI

Ahmet İşman'ın anlattığı sisteme göre Nazım Akkoyunlu'nun başkanlığında, Yapı Kontrol Müdürü Alperen, Ege Akkoyunlu ve Hakan Yavuz'un katıldığı düzenli toplantılar yapılıyordu. İşman, bu toplantılarda devam eden projelerin seviyesine göre müteahhitlerden ya da iş takipçilerinden ne kadar para isteneceğinin kararlaştırıldığını beyan etti.



İşman'ın ifadesine göre istenen para ödenmeden hiçbir işlem ilerlemiyordu. Para genellikle elden alınıyor, toplama işini Alperen Uçar yürütüyordu. İşman, Alperen'den önce bu görevi Mevlüt Güray'ın yaptığını, toplanan paraların da Nazım Akkoyunlu'ya ulaştırıldığını bildiğini söyledi.



ÇANTALARLA GELEN MİLYONLAR VE DOLARLAR



Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri Engin Araz'ın kendi inşaatı üzerinden anlattıkları oldu. Araz, Çengelköy-Küçüksu bölgesindeki 863 ada 56, 59, 62 ve 65 parsellerde dört bloklu bir inşaat yaptığını, ruhsatı eski dönemde aldığını, ancak iskân aşamasında büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.



Araz'ın anlatımına göre önce yüzde 80 yapı denetim onayı çeşitli gerekçelerle geciktirildi. Sonrasında da belediyedeki yeni dönemde her mahalle için ayrı bir tarife oluştuğunu çevresinden duydu. İş takipçisi Ahmet İşman'ın kendisine, belediye tarafının yüksek miktarda para istediğini söylediğini belirten Araz, pazarlık sonunda 3 milyon 500 bin TL ile 40 bin Amerikan doları verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.