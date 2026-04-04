RTÜK toplantısında toplam üç televizyon kanalı ve bir radyoya çeşitli yayın ihlallerinden dolayı idari para cezası kesildi.

Beyaz TV'ye Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında öldürülen lise öğrencisi genç kızın cansız bedeninin fotoğrafını yetersiz buzlanarak yayınladığı için idari para cezası verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayetini değerlendiren Üst Kurul, Ulusal 1 Kanal dosyasını karara bağladı. Kanalın 31 Mart tarihli canlı yayınında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in basın toplantısındaki iddiaları araştırılmadan alt yazıyla ekrana taşındı. RTÜK, kanala 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası (ı) bendinde yer alan " Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz, haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez, görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur ." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Üst Kurul toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan asılsız iddialar, stadyumlardaki küfürlü tezahüratların sansürsüz yayını, cinayet kurbanı genç kızın bedeninin ekranda gösterilmesi, mahkumlar üzerinden sağlanan haksız kazanç dosyaları masaya yatırıldı. İncelemeler sonucunda üç televizyon kanalı, bir radyoya idari para cezası kesildi.

Doğu Perinçek

SANSÜRSÜZ KÜFÜR

Spor yayınlarındaki ihlaller kapsamında beIN Sports mercek altına alındı. Trendyol Süper Ligi'nde 4 Nisan tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda stadyumdaki küfürlü tezahüratlar müzik eşliğinde yayına yansıdı. Yayıncı kuruluşun "bipleme veya engelleme" yapmadığını tespit eden RTÜK, gecikmeli yayın sistemi kullanılmadığı, ortam sesinin dengelenmediği gerekçeleriyle kanala yaptırım uyguladı. Kurul, yasanın "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmü uyarınca idari para cezası kararı aldı.

Gündüz kuşağı ihlalleri kapsamında Beyaz TV ekranlarındaki "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" programı incelendi. Programın 19 Mart, 23 Mart tarihli bölümlerinde lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi vakası işlendi. Öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafı yetersiz buzlanarak ekrana getirildi. Cinayet ayrıntılı tasvir edilerek mahremiyet sınırları aşıldı. İzleyici şikayetlerini dikkate alan RTÜK, kanala yasanın "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden ceza kesti.

MAHKUMLAR ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

Üst Kurul toplantısında Radyo Lider İzmir istasyonundaki "Murat ile Gönülden Gönüle" isimli program incelendi. Ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar, yakınlarının SMS, ses kaydı, WhatsApp aracılığıyla gönderdikleri mesajların okunduğu yayınlar mercek altına alındı. Kanalın 23 Şubat, 9 Mart arasındaki kayıtlarını inceleyen Üst Kurul, yayınların cezaevlerinin asayiş, güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğunu belirledi. Yayıncı kuruluşun abonelik, üyelik adı altında hükümlü, tutuklu, yakınlarından haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Radyo Lider İzmir'e yasanın "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.