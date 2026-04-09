Türkiye genelinde eş zamanlı harekete geçen jandarma ekipleri organize suç örgütlerine ağır darbe indirdi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde yürütülen operasyonlarda 14 ayrı suç şebekesi çökertildi. Yakalanan 83 şüpheliden 49'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 4 milyar 119 milyon liralık devasa para trafiği saptandı.
İSTANBUL'DAN VAN'A 12 ŞEHİRDE YUVALANDILAR
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla Erzurum, Kırklareli, Van, İstanbul, Ankara, Aydın, Yozgat, Mersin, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon illerinde baskınlar yapıldı.
Şebekelerin Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Aydın ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçları işlenirken Mersin'de silah kaçakçılığı, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.
49'UNA KELEPÇE
Gözaltına alınan 83 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi. Kalan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
'TAVİZ YOK'
İçişleri Bakanlığı operasyonları başarıyla tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti. Vatandaşların huzurunu bozan yapılara karşı mücadelenin tavizsiz süreceği belirtilen açıklamada "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.