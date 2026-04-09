İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde yürütülen operasyonlarda 14 ayrı suç şebekesi çökertildi. Yakalanan 83 şüpheliden 49'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 4 milyar 119 milyon liralık devasa para trafiği saptandı.

İSTANBUL'DAN VAN'A 12 ŞEHİRDE YUVALANDILAR

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla Erzurum, Kırklareli, Van, İstanbul, Ankara, Aydın, Yozgat, Mersin, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon illerinde baskınlar yapıldı.

Şebekelerin Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Aydın ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçları işlenirken Mersin'de silah kaçakçılığı, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.