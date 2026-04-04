Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyetten ziyade saha dışı olaylara ve ev sahibi yönetimin tavrına odaklanan bir açıklama yayımladı. Öztürk, Trabzonspor yönetiminin geçtiğimiz günlerde başlattığı iddia edilen algı operasyonlarının hem takımı hem de milli kaleci Uğurcan Çakır'ı hedef aldığını savundu. Maç sonu yaşanan "karşılanmama" ve stat hoparlörlerinden yükselen seslere de değinen Öztürk, yaşananları "sportmenlik dışı" olarak nitelendirdi.

"UĞURCAN ÇAKIR YÖNETİM ELİYLE YIPRATILDI"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, "Yönetimler gelir geçer camialar kalır. Biz 2-3 gündür Trabzon yönetiminin anlamsız şekilde başlattığı bir kara propagandayla karşı karşıyayız." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, bir süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'a rahmet diledi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka türlü olması da düşünülemez. Yönetimler gelir geçer camialar kalır. Trabzon hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür Trabzon yönetiminin anlamsız şekilde başlattığı bir kara propagandayla karşı karşıyayız. İki ay önce alınmış bir futbolcuyla ilgili. Kendileriyle hiç alakası yok, parasını verdik aldık. İnanılmaz bir kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır'la ilgili bugün tamamen yönetimin provokasyonlarıyla, asla Trabzon tarihiyle alakası olmayan bir şekilde baştan sona Uğurcan Çakır provoke edildi."

"MİSAFİRPERVERLİK YOK, YAYINCI KURULUŞA YAZIKLAR OLSUN"

Kalecileri Uğurcan Çakır'ın A Milli Futbol Takımı için de önemli olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti: "Bugün Uğurcan Çakır olmasaydı milli takımımız ABD'ye gidemezdi, bunu kimse unutmasın. Uğurcan Çakır'ı yetiştiren Trabzon'dur, şükran borçluyuz. Kendileriyle oturduk transfer pazarlığı yaptık. İnanılmaz bir ücretle, beklentilerinin çok üstünde bir ücretle aldık. Kendileri de bununla ilgili Uğurcan Çakır'a teşekkür ettiler. Bugün yönetim eliyle Uğurcan Çakır psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldı. Biz bundan evvelde kaybettik. Bundan sonra da hem kazanacağız hem kaybedeceğiz ama bilin ki çirkinlik bu Trabzon yönetimlerine yakışmadı." Metin Öztürk, Galatasaray yönetiminin her zaman misafirperver olduğunu anlatarak, "Biz sadece Trabzon'u değil, tüm takımları inanılmaz şekilde iyi karşılıyoruz. Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı. Yazıklar olsun, yakıştıramadık kendilerine. Bununla aldıkları puanla seviniyorsa sevinmeye devam etsinler. Geldiğimizden beri bize küfür ediliyor, hala içeride bizimle ilgili küfür müzikleri... Şu an biz burada canlı yayındayken içerde seyirci yokken hala bizle ilgili küfür şarkıları çalınıyor. Aynı şekilde yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun. Bunların çoğunu ses kısmadan verdi." diye konuştu.