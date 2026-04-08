AFAD şiddetini açıkladı: Çorum'da 4.0 deprem meydana geldi

Çorum’un Bayat ilçesinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre saat 10.20’de kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında Ahacık, Dağçatağı, Yoncalı, Yağcılar ve Ahmetoğlu köyleri yer aldı. Depremin, çevre illerden Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat'ta da hissedilebileceği değerlendirildi.

ÇORUM'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Çorum'un Bayat ilçesinde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 10.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

