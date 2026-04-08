Türkiye, Dünya Kupası sürecine yalnızca sportif başarı odağında değil, çok yönlü bir stratejiyle yaklaşıyor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupası hazırlıkları ele alınırken, millî futbolcuların küresel tanıtım gücünün Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde kullanılması öne çıktı.

FUTBOLCULARIN KÜRESEL ETKİSİ TANITIMDA KULLANILACAK

Görüşmede, millî futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye'nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak iş birliğiyle, Türkiye'nin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımların planlandığı öğrenildi.