Türkiye, savaş koşulları nedeniyle sağlık sisteminde zorluklar yaşayan komşusu İran'a yardım elini uzatarak, kritik tıbbi cihaz ve ilaçlarla yüklü tırları sınır kapısına doğru yola çıkardı.
ŞİFA BEKLEYENLERE UMUT
Mart ayı sonunda İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından hızla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, ülke genelinden toplanan 200'ün üzerinde yardım kolisini 3 tıra yükleyerek sevkiyatı başlattı. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru ilerleyen konvoyda röntgen cihazlarından ventilatörlere kadar yüzlerce hayati ekipman yer alıyor.
Yardım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin rotasını her daim kardeşliğe çeviren iyilik medeniyetinin temsilcisi olduğunu belirterek, "Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce insan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz." dedi.
İRAN İHTİYAÇ LİSTESİNİ BELİRLEDİ SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ HAREKETE GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yardım süreci İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile mart ayı sonunda gerçekleştirilen resmi görüşmeyle şekillendi. Devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğunun anlaşılması üzerine koordinasyon sağlandı.
İranlı yetkililerden temin edilen ihtiyaç listesi doğrultusunda Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ile hastaneler harekete geçti.
KRİTİK CİHAZLAR VE İLAÇLAR İRAN'A
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan başta olmak üzere birçok ilden sağlanan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve cihazlar belirlenen merkezde toplandı. Kısa sürede hazırlanan 60 paletlik 3 tır dolusu yardım malzemesi yola çıkarıldı.
Sevkiyat kapsamında 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edildi.
İran'a gönderilen tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyor.
Tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları yardım paketine dahil edildi.