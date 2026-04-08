Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan başta olmak üzere il sağlık müdürlükleri ile hastanelerden toplanan malzemeler 60 paletlik sevkiyata hazırlandı.

Türkiye, savaş koşulları nedeniyle sağlık sisteminde zorluklar yaşayan komşusu İran'a yardım elini uzatarak, kritik tıbbi cihaz ve ilaçlarla yüklü tırları sınır kapısına doğru yola çıkardı.

ŞİFA BEKLEYENLERE UMUT

Mart ayı sonunda İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından hızla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, ülke genelinden toplanan 200'ün üzerinde yardım kolisini 3 tıra yükleyerek sevkiyatı başlattı. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru ilerleyen konvoyda röntgen cihazlarından ventilatörlere kadar yüzlerce hayati ekipman yer alıyor.

Yardım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin rotasını her daim kardeşliğe çeviren iyilik medeniyetinin temsilcisi olduğunu belirterek, "Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce insan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz." dedi.