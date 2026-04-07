Bakan Bayraktar Kabine sonrası açıkladı: Enerji arz güvenliğinde sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.
  • Bayraktar, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüşerek TürkAkım doğal gaz boru hattının güvenliğinin korunması konusunu ele aldı.
  • Türkiye enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğini artırdı.
  • Bakan Bayraktar cuma günü Somali'ye giderek önemli temaslarda bulunacak.
  • Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji rotalarını çeşitlendiren Türkiye'nin olası arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı (Görseller AA'ya aittir)

SÜREÇ ŞU AN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKAKIM'A SALDIRILAR

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

BAKAN BAYRAKTAR CUMA GÜNÜ SOMALİ'YE GİDİYOR

Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi. Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

