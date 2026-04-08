Bu kumpası İnce unuttu mahkeme unutmadı: Cinsel şantaja hapis | Kimler kimlerle beraber

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik sahte dekont ve cinsel içerikli görüntü kumpası davasında karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığı verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Olayın geçmişinde FETÖ ve CHP içindeki kliklerin Muharrem İnce’ye kurduğu kumpas yer alıyor. Günümüzde İnce’nin bütün yaşananları unutup CHP rozetini yeniden takması manidar karşılanıyor. Takvim.com.tr mahkemenin cezalandırdığı, İnce’nin ise unuttuğu bel altı şantaj olayını yeniden hafızalara nakşediyor.

  • Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Muharrem İnce ve Maksut Serim'e yönelik sahte dekont ve cinsel içerikli görüntü kumpasında 10 sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
  • Mahkeme, sanıkları 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan cezalandırdı.
  • Beş sanık hakkındaki hakaret davası ön ödeme yapılması nedeniyle düşürüldü.
  • Soruşturmada firari FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı görüntülerin sanıklar tarafından Whatsapp grubunda dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
  • Muharrem İnce, sahte pornografik video kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'i hedef alan sahte dekont ve cinsel içerikli görüntü kumpası davasında yargı süreci tamamlandı.

10 ŞANTAJCIYA HAPİS

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Beş sanık hakkındaki hakaret davası ön ödeme yapılması sebebiyle düşürüldü.

Kararını açıklayan mahkeme; Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K.'nın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen sahte dekont ve görüntü davasında 10 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

HAKARETE ÖN ÖDEME

Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında İnce'ye yönelik "hakaret" suçundan açılan dava, ön ödemeye tabi olması ve ödemenin gerçekleşmesi nedeniyle düşürüldü.

14 SANIKLI YARGILAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede sanıkların "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Farklı mahkemelerde açılan dosyaların birleştirilmesiyle Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 14'e yükselmişti.

FETÖ'CÜ GÜVEN ATTI ONLAR YAYDI

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması üzerine "CHP adayının oyunu böldüğü" iddiasıyla karalama kampanyası başlatılmıştı.

Firari FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi mimarlarından Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti. Zanlıların, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma soktukları saptanmıştı.

İddianamede, İnce'nin görselinin kullanılarak oluşturulan sahte pornografik videonun "Sevenler Gece Ölür" isimli Whatsapp grubunda hukuka aykırı olarak paylaşılarak yayıldığı ve ifşa edildiği tespiti yapılmıştı.

İnce'nin montajlanarak oluşturulan sahte pornografik videosunu "Komşu Celal" olarak kayıtlı numarayla paylaşan Mehmet Galoğlu ise iletinin açıklama kısmına, "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama, iktidar partisi seni 2018-2023'de neden tehdit ettiklerini açıklasana, 2011 yılında eşini aldatırken gizli kameraya kaydettiler" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce 24 Haziran 2025’te CHP’ye döndü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce’ye parti rozetini taktı.

KUMPASÇILARLA KUMPASA UĞRAYAN AYNI ÇATIDA

Bütün bu karanlık kumpaslara rağmen Muharrem İnce, önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek baskılara boyun eğmiş, ardından CHP'ye katılarak yeniden altı ok rozetini takmıştı.

