Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Muharrem İnce ve Maksut Serim'e yönelik sahte dekont ve cinsel içerikli görüntü kumpasında 10 sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkları 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan cezalandırdı.

Beş sanık hakkındaki hakaret davası ön ödeme yapılması nedeniyle düşürüldü.

Soruşturmada firari FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı görüntülerin sanıklar tarafından Whatsapp grubunda dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Muharrem İnce, sahte pornografik video kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'i hedef alan sahte dekont ve cinsel içerikli görüntü kumpası davasında yargı süreci tamamlandı. 10 ŞANTAJCIYA HAPİS Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Beş sanık hakkındaki hakaret davası ön ödeme yapılması sebebiyle düşürüldü. Kararını açıklayan mahkeme; Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K.'nın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen sahte dekont ve görüntü davasında 10 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. (Fotoğraflar Depo Photos ve Takvim Foto Arşiv'den kullanılmıştır) HAKARETE ÖN ÖDEME Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında İnce'ye yönelik "hakaret" suçundan açılan dava, ön ödemeye tabi olması ve ödemenin gerçekleşmesi nedeniyle düşürüldü. 14 SANIKLI YARGILAMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede sanıkların "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Farklı mahkemelerde açılan dosyaların birleştirilmesiyle Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 14'e yükselmişti.