Balıkesir'de binde 6,4, İzmir'de binde 6, Muğla'da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane'de on binde 8 seviyesinde kazı gerçekleştirildiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de fiili maden üretimi yapılan alanların ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8'ine denk geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki arazilerin maden şirketlerine tahsis edildiği, toprakların büyük bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı yönündeki söylentiler resmi verilerle çürütüldü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyasına karşı net rakamlar paylaştı. Ülke genelinde fiili maden üretimi yapılan alanların, Türkiye yüz ölçümünün sadece binde 1,8'ine denk geldiği ortaya kondu. Hiçbir ilde kazı oranının yüzde 1 sınırını aşmadığı belgelendi.

Sosyal medya mecraları ve çeşitli yayın organlarında kasıtlı yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, "Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır." açıklamasını yaptı.

İL İL KAZI ORANLARI

İllere göre fiili kazı oranlarının iddia edilenin aksine oldukça düşük seviyelerde kaldığına dikkat çeken merkez, şu verileri paylaştı:

"Örneğin; Artvin'de binde 1, Giresun'da on binde 4, Kütahya'da binde 4,1, Çanakkale'de binde 1,5, Balıkesir'de binde 6,4, İzmir'de binde 6, Trabzon'da on binde 3, Muğla'da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane'de ise on binde 8 seviyesindedir."

ÖNCE İNSAN SONRA ÇEVRE

Maden faaliyetleri sona eren alanların akıbetine ilişkin yasal zorunlulukları hatırlatan DMM, konuya "Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur. Çalışmalar; 'Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir." sözleriyle işaret etti.