MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Levent'te güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısının perde arkasındaki asıl amaca dikkat çekerek, eylemin Türkiye'nin güvenli liman olma arayışını baltalamaya yönelik stratejik hamle olduğunu açıkladı.

Bahçeli, İsrail Başkonsolosluğu hedef alınmış gibi gösterilen saldırının aslında uluslararası finans merkezi konumundaki İstanbul'u yıpratmayı amaçladığını belirtti. Orta Doğu merkezli şirketlerin Türkiye'ye yöneldiği döneme işaret eden Bahçeli, güvenlik güçlerinin fedakarca müdahalesiyle büyük felaketin önlendiğini vurguladı. Bahçeli ayrıca ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TESADÜF DEĞİL… HEDEF GÜVENLİ FİNANS MERKEZİ

İstanbul Beşiktaş Levent'te meydana gelen menfur terör saldırısının ilk etapta "İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı" şeklinde servis edildiğini hatırlatan Bahçeli, "Konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler göstermiştir." dedi.

Saldırının zamanlaması ve mekan seçimine dikkat çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul'da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir."

Bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışında olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Türkiye'nin bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünün en yüksek düzeyde kamuoyuyla paylaşıldığı bir dönemde gerçekleştiği bilinmektedir. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve tehdidin gölgesi altında bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kahraman polisleri canı gönülden kutladığını belirten Bahçeli, "Fedakarca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip eden tüm güvenlik bürokrasisini tebrik ediyor, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye; terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir." dedi.

AKLISELİM DİPLOMASİ VURGUSU

Açıklamasında bölgesel gelişmelere değinen Bahçeli, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adımın insanlığın ortak vicdanında karşılık bulduğunun altını çizen Bahçeli, "Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hala canlı olduğunu göstermiştir." sözlerini sarf etti.

Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanlarının kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çektiğini anlatan Bahçeli, "Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır. Türkiye; barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yanadır. Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin ve bölge halklarının huzuru için ateşkesin kalıcı barışa evrilmesinin en samimi temennileri olduğunu sözlerine ekleyen Bahçeli şunları kaydetti: