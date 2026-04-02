Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada 'bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.

Bu soruşturma, İmamoğlu Suç Örgütü davasında duruşmalar başladığından bu yana Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.