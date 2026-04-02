CANLI YAYIN
Geri

Bakırköy Başsavcılığı’ndan İmamoğlu’na hakaret soruşturması

Yolsuzluk, rüşvet ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada yargı mensuplarını hedef alan Ekrem İmamoğlu’na, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada 'bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.
  • İmamoğlu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında söz konusu ifadeleri kullandı.
  • Başsavcılık, İmamoğlu'nun sözlerinin yargı mensuplarına yönelik hakaret içerdiğini açıkladı.
  • Bu soruşturma, İmamoğlu Suç Örgütü davasında duruşmalar başladığından bu yana Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta da İmamoğlu'nun bilirkişi davasındaki sözleri nedeniyle hakaret ve tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini manipüle çabası sürüyor. İmamoğlu, mahkeme salonlarında savunma sınırlarını aşarak yargı kurumunu doğrudan hedef alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşma esnasında yargı mensuplarını hedef alan ifadelerini suç unsuru sayarak resen soruşturma başlattı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında sanık kürsüsüne çıkan Ekrem İmamoğlu, savcılığı hedef alarak, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin yargı mensuplarına yönelik hakaret içerdiği vurgulandı.

RESEN SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan '..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

BİLİRKİŞİ DAVASINDA DA HAKARET

Suç örgütü ifadesi nedeniyle başlatılan soruşturma, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik sürdürülen davada duruşmalar başladığından bu yana Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun geçen hafta "bilirkişi davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

CHPli İmamoğlunun yalanı ortaya çıktı: Dosyada 46 farklı bilirkişi var

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol ve Mustafa Ceceli gözaltında
SONRAKİ HABER

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler