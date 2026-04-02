CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini manipüle çabası sürüyor. İmamoğlu, mahkeme salonlarında savunma sınırlarını aşarak yargı kurumunu doğrudan hedef alıyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşma esnasında yargı mensuplarını hedef alan ifadelerini suç unsuru sayarak resen soruşturma başlattı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında sanık kürsüsüne çıkan Ekrem İmamoğlu, savcılığı hedef alarak, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin yargı mensuplarına yönelik hakaret içerdiği vurgulandı.
RESEN SORUŞTURMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan '..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
BİLİRKİŞİ DAVASINDA DA HAKARET
Suç örgütü ifadesi nedeniyle başlatılan soruşturma, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik sürdürülen davada duruşmalar başladığından bu yana Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun geçen hafta "bilirkişi davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.