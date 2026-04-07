Türkiye ile Pakistan arasında Orta Doğu diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı ile tgörüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye ile Pakistan arasında Orta Doğu diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı ile tgörüştü

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Türkiye diplomasi trafiğini sürdüyor.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

PAKİSTAN'DAN TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulunmuştu.

