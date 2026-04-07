Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Türkiye diplomasi trafiğini sürdüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.
PAKİSTAN'DAN TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulunmuştu.
