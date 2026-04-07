CANLI YAYIN
Geri

Türkiye ile Pakistan arasında Orta Doğu diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ile Pakistan arasında Orta Doğu diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı ile görüştü
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi için telefonda görüştü.
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatmasını istedi.
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran yönetiminden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmasını talep etti.
  • Türkiye, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması üzerine diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Türkiye diplomasi trafiğini sürdüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.

PAKİSTAN'DAN TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler