Yapay zeka hızla gelişmeye ve hayatın her alanına dahil olmaya devam ederken Rekabet Kurumu'ndan stratejik bir hamle geldi.Büyük teknoloji şirketlerine yapay zekâ şoku: Rekabet Kurumu inceleme başlattı
YAPAY ZEKA MERCEK ALTINA ALINIYOR
Günümüzde pek çok alana hızla dahil olmaya devam eden ve geleceğin dünyasını da şekillendiren bu yeni güç dengesi Türkiye'de mercek altına alınacak. Bu kapsamda ekosistem yapısı, kritik girdilere erişim, büyük teknoloji şirketleri ile yeni girişimler arasındaki etkileşim incelenecek.
REKABET, YENİ OYUNCULAR, PAZARA GİRİŞ ZORLUĞU
Veri, hesaplama gücü ve finansmana erişen şirketler pazarda öne çıkıyor. Bu kaynakları elinde tutanların daha hızlı güç kazandığı belirtiliyor.
Temel modellerin yaygınlaşmasıyla yeni oyuncular için pazara giriş zorlaşıyor. Kritik kaynaklara erişimde yaşanan güçlüklerin rekabeti sınırlayabileceği ifade ediliyor.
PLATFORM ETKİSİ BÜYÜYOR
Yapay zekânın büyük platformlara entegre edilmesiyle, bu platformların kendi ürünlerini öne çıkarabildiği ve rakiplerin görünürlüğünü azaltabildiği değerlendiriliyor.
Yapay zekâ, dünya genelinde rekabet otoritelerinin de yakın takibinde. Temel modeller ve bulut altyapıları öne çıkan başlıklar arasında.
Rekabet Kurumu da bu alandaki riskleri erken aşamada belirlemeyi ve bu konuda politika önerileri getirmeyi hedefliyor.