İddianamede, Sakınan'ın imha talimatından 5 gün önce FETÖ'nün İç Anadolu imamı olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve dosyanın sümen altı edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

FETÖ'nün yargıdaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve geçtiğimiz ay yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Sakınan, 2010 yılındaki KPSS soruşturmasının en önemli delilleri olan sınav evraklarını imha ettirdi.

Soruşturmanın başında ÖSYM'ye "Evrakları koruyun" talimatı veren Sakınan, daha sonra gönderdiği yazıyla sınav giriş belgeleri, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının imhasında sakınca olmadığını bildirdi. Bu talimattan 5 gün önce FETÖ'nün "İç Anadolu imamı" olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede dosyanın sümen altı edilmesi kararlaştırıldı.



İddianamede Sakınan'ın örgütle bağının öğrencilik yıllarına dayandığı, haberleşme yöntemlerini kullandığı ve yakalanmamak için aktif cep telefonu kullanmayarak "gaybubet evinde" saklandığı tespitlerine yer verildi.



