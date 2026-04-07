Milyonların geleceğini böyle kararttı: KPSS soruşturmasını buharlaştıran FETÖ savcısı hakim karşısında

KPSS soruşturmasını buharlaştıran FETÖ savcısı hakkında iddianame hazırlandı. Evinin zulasında yakalanan Şadan Sakınan için 15 yıl hapis istendi.

  • FETÖ'nün yargıdaki kripto yapılanması soruşturmasında 10 yıldır firari olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında iddianame düzenlendi.
  • Sakınan, 2010 yılındaki KPSS soruşturmasında ÖSYM'ye önce evrakları koruma talimatı verdi, ardından sınav giriş belgeleri, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının imhasında sakınca olmadığını bildirdi.
  • İddianamede, Sakınan'ın imha talimatından 5 gün önce FETÖ'nün İç Anadolu imamı olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve dosyanın sümen altı edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
  • İddianamede Sakınan'ın örgütle bağının öğrencilik yıllarına dayandığı ve haberleşme yöntemlerini kullandığı tespit edildi.
  • Sakınan'ın yakalanmamak için aktif cep telefonu kullanmayarak gaybubet evinde saklandığı belirlendi.

FETÖ'nün yargıdaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve geçtiğimiz ay yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Sakınan, 2010 yılındaki KPSS soruşturmasının en önemli delilleri olan sınav evraklarını imha ettirdi.

Soruşturmanın başında ÖSYM'ye "Evrakları koruyun" talimatı veren Sakınan, daha sonra gönderdiği yazıyla sınav giriş belgeleri, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının imhasında sakınca olmadığını bildirdi. Bu talimattan 5 gün önce FETÖ'nün "İç Anadolu imamı" olduğu belirtilen Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede dosyanın sümen altı edilmesi kararlaştırıldı.


İddianamede Sakınan'ın örgütle bağının öğrencilik yıllarına dayandığı, haberleşme yöntemlerini kullandığı ve yakalanmamak için aktif cep telefonu kullanmayarak "gaybubet evinde" saklandığı tespitlerine yer verildi.

(Umay Sena SÜMER/SABAH)

CHP'nin Uzundere utancı! 15 yıllık kördüğüm... Özgür Özel İzmir'deki çileyi yine görmezden geldi
SONRAKİ HABER

15 yıllık çileyi yine görmezden geldi

 CHP'li Bozbey dosyasında aile boyu skandal! Bursa'da rüşvet parasıyla emlak krallığı | İmza atmayanı işten attı
ÖNCEKİ HABER

Makam odasında rüşvet pazarlığı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler