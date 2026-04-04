Bakan Bolat Körfez krizine karşı yeni ticaret rotasını açıkladı | İhracatçıya 45 milyarlık can suyu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı’na karşı transit ticaret anlaşmalarıyla boru hatları ve karayolu taşımacılığının devreye alındığını duyurdu. Küresel ticaret savaşları ve enerji krizine dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye’nin güçlü lojistik altyapısı ve rekor tarım üretimi beklentisiyle krizleri fırsata çevirdiğini vurguladı. İhracatçılara bu yıl 45 milyar lira destek sağlanacağını belirten Ticaret Bakanı Bolat, enerji ve gıda arzında hiçbir sıkıntı yaşanmayacağının altını çizdi.

  • Türkiye, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması üzerine Suudi Arabistan ile transit karayolu ve boru hattı koridoru açarak alternatif ticaret rotası oluşturdu.
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısıyla Hürmüz Boğazı'nın kapandığını, ham petrol fiyatlarının 65 dolardan 110 dolara, doğal gaz fiyatlarının iki katına çıktığını açıkladı.
  • Bolat, gıda ve enerji arzında tehlike bulunmadığını belirterek gübre stoklarının tamamlandığını ve tarım üretiminde rekor beklentisi olduğunu duyurdu.
  • Türkiye, ihracatçılara yönelik 45 milyar liralık destek paketi ve 1 trilyon liralık reeskont kredisi sağlayacak.
  • Bolat, Türkiye'nin 112 milyar dolarlık lojistik sektörüne sahip olduğunu ve elektrik kesintisi yaşanmadığını vurguladı.

Küresel ticaret rotaları Orta Doğu'da tırmanan gerilimle yeniden şekillenirken, Türkiye kapanan kapılara karşı alternatif yolları hızla devreye sokuyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen işlevsizleşmesi karşısında bölgesel krizlerdeki diplomatik manevra kabiliyetini ticari kalkan olarak kullanan Ankara, Suudi Arabistan üzerinden transit karayolu ve boru hattı koridoru açtı.

HÜRMÜZ'E ALTERNATİF

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerika, İsrail ve İran ekseninde yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatması üzerine Suudi Arabistan ile transit ticaretin başlatıldığını açıkladı. Gıda ve enerji arzında tehlike bulunmadığını belirten Bolat, ihracatçılara yönelik milyarlarca liralık yeni destek paketlerini duyurdu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 2025 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Bakan Bolat, küresel ticaretteki zorluklara değindi. Ekonomik menfaatlerin zarar görmemesi için büyük mücadele verdiklerini anlatan Bolat, "Dünya ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları geçen yılın başında patladı. Ülkeler çeşitli sübvansiyonlar ya da haksız ticaret usulleriyle pazarlara hücum ediyorlar. Bazıları kendilerini yüksek gümrük duvarlarıyla korumaya çalışıyor, bazıları da bu iki ateş arasında kalınca farklı modeller geliştirmeye çalışıyor. Biz de Türkiye'mizin ihracatını mal ve hizmetler bazında artırmaya, ülkemizin ithalatını makul düzeylerde tutmaya çalışıyoruz" dedi.

DOĞAL GAZDA FİYAT İKİYE KATLANDI

Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin Körfez ülkelerine yansıdığını hatırlatan Bolat, enerji havzalarının trafiğe kapatıldığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla işlenmiş petrol ürünlerinin taşınamaz hale geldiğinin altını çizen Bakan Bolat, konuya "Petrokimya ürünleri, kimyasallar ve gübreler gibi ürünlerde de ciddi sıkıntılar oluştu. Ham petrol fiyatları 65 dolarlardan 70 dolara çıkmıştı; savaşla birlikte 110 dolar bandına yükseldi. Doğal gazda da iki katına yakın bir artış gerçekleşti" sözleriyle işaret etti.

HÜRMÜZ YOKSA BORU HATLARI VAR

Körfez'de Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma sayesinde transit ticaretin başladığına dikkat çeken Bolat, "Transit vizeler veriliyor artık. Bununla Hürmüz Boğazı'ndan gidemeyen ürünleri bazıları boru hatlarıyla, bazıları karayolu taşımacılığıyla bölge ülkeleriyle taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜBRE STOKU TAMAM

Tarımda arz sorunu yaşanmaması amacıyla gübre stoklarının tamamlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatı kayda aldık, ithalatta gümrük vergilerini sıfırladık. Her yerden gübre geliyor. Bu anlamda 'tarımda gübresiz kalmayalım, üretimimiz artmaya devam etsin' diye. Bunun yanında özellikle gıda ürünlerinde de çok stoklarımız var. Bu yıl üretimimizde rekorlar bekleniyor. Herhangi bir don tehlikesi olmadığı takdirde bu yıl tarımda çok iyi rakamlarla karşılaşacağız."

ELEKTRİKTE BİR DAKİKA DAHİ KESİNTİ YOK

Türkiye'nin son 23 yılda ulaştığı altyapı kapasitesinin kriz dönemlerinde kurtarıcı rol üstlendiğini anlatan Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatının 7,8 kat, 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 8,3 kat arttığını hatırlattı.

Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 600 dolardan, toplam milli gelirin 238 milyar dolardan bugünkü seviyelere geldiğini belirten Bolat, 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını vurguladı.

NAKLİYEDE 112 MİLYARLIK GÜÇ

Limanlar, havaalanları ve demiryollarındaki ilerlemeler sayesinde Türkiye'nin 112 milyar dolarlık lojistik sektörüne sahip olduğunu belirten Bolat, çevredeki savaşan ülkelerin çoğunda elektrik bulunmadığına dikkat çekerek, "Bizde bir dakika dahi elektrik kesilmiyor. Enerjiyi 4 kat artırdık. Biz bu sene 45 milyar lira destekle ihracatımıza katkı vereceğiz. Geçen yıl 1 trilyon lira reeskont kredisi dağıttık. Eximbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalar ihracata ciddi destek verdi. Zor bir dönem ama destekleri artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

