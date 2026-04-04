Bolat, Türkiye'nin 112 milyar dolarlık lojistik sektörüne sahip olduğunu ve elektrik kesintisi yaşanmadığını vurguladı.

Türkiye, ihracatçılara yönelik 45 milyar liralık destek paketi ve 1 trilyon liralık reeskont kredisi sağlayacak.

Bolat, gıda ve enerji arzında tehlike bulunmadığını belirterek gübre stoklarının tamamlandığını ve tarım üretiminde rekor beklentisi olduğunu duyurdu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 2025 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Bakan Bolat, küresel ticaretteki zorluklara değindi. Ekonomik menfaatlerin zarar görmemesi için büyük mücadele verdiklerini anlatan Bolat, " Dünya ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları geçen yılın başında patladı. Ülkeler çeşitli sübvansiyonlar ya da haksız ticaret usulleriyle pazarlara hücum ediyorlar. Bazıları kendilerini yüksek gümrük duvarlarıyla korumaya çalışıyor, bazıları da bu iki ateş arasında kalınca farklı modeller geliştirmeye çalışıyor. Biz de Türkiye'mizin ihracatını mal ve hizmetler bazında artırmaya, ülkemizin ithalatını makul düzeylerde tutmaya çalışıyoruz " dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Amerika, İsrail ve İran ekseninde yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatması üzerine Suudi Arabistan ile transit ticaretin başlatıldığını açıkladı. Gıda ve enerji arzında tehlike bulunmadığını belirten Bolat, ihracatçılara yönelik milyarlarca liralık yeni destek paketlerini duyurdu.

Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin Körfez ülkelerine yansıdığını hatırlatan Bolat, enerji havzalarının trafiğe kapatıldığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla işlenmiş petrol ürünlerinin taşınamaz hale geldiğinin altını çizen Bakan Bolat, konuya " Petrokimya ürünleri, kimyasallar ve gübreler gibi ürünlerde de ciddi sıkıntılar oluştu. Ham petrol fiyatları 65 dolarlardan 70 dolara çıkmıştı; savaşla birlikte 110 dolar bandına yükseldi. Doğal gazda da iki katına yakın bir artış gerçekleşti " sözleriyle işaret etti.

GÜBRE STOKU TAMAM

Tarımda arz sorunu yaşanmaması amacıyla gübre stoklarının tamamlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatı kayda aldık, ithalatta gümrük vergilerini sıfırladık. Her yerden gübre geliyor. Bu anlamda 'tarımda gübresiz kalmayalım, üretimimiz artmaya devam etsin' diye. Bunun yanında özellikle gıda ürünlerinde de çok stoklarımız var. Bu yıl üretimimizde rekorlar bekleniyor. Herhangi bir don tehlikesi olmadığı takdirde bu yıl tarımda çok iyi rakamlarla karşılaşacağız."

ELEKTRİKTE BİR DAKİKA DAHİ KESİNTİ YOK

Türkiye'nin son 23 yılda ulaştığı altyapı kapasitesinin kriz dönemlerinde kurtarıcı rol üstlendiğini anlatan Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatının 7,8 kat, 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 8,3 kat arttığını hatırlattı.

Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 600 dolardan, toplam milli gelirin 238 milyar dolardan bugünkü seviyelere geldiğini belirten Bolat, 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını vurguladı.