CHP'li Uşak Belediyesi, tutuklu Özkan Yalım'ın rüşvet, yolsuzluk ve gayriahlaki skandallarının gölgesinde başkan vekili seçimine gitti.
Yalım'ın görevden alınmasının ardından CHP, Hatice Terekeci Özkan'ı aday gösterdi. AK Parti'nin adayı ise Şemsettin Karabulut oldu.
Meclis toplantı salonunda yapılan kapalı zarf usulü oylamada, 29 üye tercihlerini sandığa yansıttı. CHP'li Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediyesi'nin başkan vekili oldu.
CHP "konuşur, itirafçı olur" diye ihraç edemediği Özkan Yalım'ı tabandan gelen baskı ve toplumun tepkisi sonrası 9 gün rötarlı bir şekilde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Öte yandan Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada Özkan Yalım'ın işlettiği pavyon, Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisi'nde çalışan kişilerin belediye kadrosunda gösterilerek maaş ve sigortalarının belediyeden karşılandığı tespit edildi.
Eski sevgilisi A.A.'yı Uşak Belediyesi'nde yüksek maaşlı çalışan olarak gösterdiği ancak baz kayıtlarına göre belediyeye hiç gitmediği belirlendi.
MASAK raporlarında Yalım'ın diğer sevgilisi B.B.'ye yüz binlerce lira ödeme yaptığı ve 1,5 milyon TL değerinde araç verdiği belirtildi.
Gizli tanık beyanında 12 milyon TL'lik ihalenin 5 milyonunun nakit olarak Yalım'ın ekibine teslim edildiği ve bu parayla VIP araç alındığı iddia edildi. Söz konusu aracın Özgür Özel için tahsis edildiği öne sürüldü.
Yalım'ın ayrıca spor kulübü adına iş insanlarından makbuzsuz 250 milyon TL topladığı da iddialar arasında yer aldı.
Uşak'ın en büyük alışveriş merkezlerinden Karun AVM'den 20 milyon TL rüşvet istediği, bu talep reddedilince AVM'nin mühürlenerek çalışamaz hale getirildiği de öne sürüldü.
CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın Özgür Özel'in talimatıyla Yalım'ın vekilliğini üstlendiği iddia edildi.