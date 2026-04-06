Bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemide görevli 156 personelin güvenli intikali için Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Körfez'de bekleyen Türk sahipli 3 geminin Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.

Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı.

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu.

Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür.

Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz.