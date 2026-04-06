İstanbul'dan yönetilen ve sahte evraklarla yabancı uyruklulara yasa dışı yollardan ikamet izni sağlayan büyük şebeke, emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarıyla çökertildi.
441'İNE İPTAL… ÜLKELERİNE PAKETLENECEKLER
İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin hazırladığı sahte evraklarla Türkiye'de kalış hakkı elde eden 441 yabancı uyruklunun izinleri iptal edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.
SAHTE TAAHHÜTNAMELERLE KANDIRMIŞLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları titizlikle inceledi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda ön araştırma yapıldı. Sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin yöntemlerini deşifre etti. İkamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapıldığı saptandı. Şüphelilerin tamamen sahte belgeler düzenledikleri, sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edildi.
51 ZANLI KISKIVRAK
Çalışmaların tamamlanmasıyla şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, kanuni işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.