CANLI YAYIN
Geri

Sahte belge çetesine darbe: 51 şüpheli yakalandı | 441 izin iptal

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara sahte belgelerle ikamet izni çıkarıp kanunları hiçe sayan şebekeye göz açtırmadı. 51 şüpheli adalete teslim edildi, usulsüz izin alan 441 kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sahte evraklarla yabancılara yasa dışı ikamet izni sağlayan şebekeye yönelik 51 şüpheli gözaltına alındı.
  • Sahte belgelerle Türkiye'de kalış hakkı elde eden 441 yabancı uyruklunun ikamet izinleri iptal edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdi.
  • Şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları ve sahte taahhütnameler düzenledikleri tespit edildi.

İstanbul'dan yönetilen ve sahte evraklarla yabancı uyruklulara yasa dışı yollardan ikamet izni sağlayan büyük şebeke, emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarıyla çökertildi.

441'İNE İPTAL… ÜLKELERİNE PAKETLENECEKLER

İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin hazırladığı sahte evraklarla Türkiye'de kalış hakkı elde eden 441 yabancı uyruklunun izinleri iptal edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı.

SAHTE TAAHHÜTNAMELERLE KANDIRMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları titizlikle inceledi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda ön araştırma yapıldı. Sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin yöntemlerini deşifre etti. İkamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapıldığı saptandı. Şüphelilerin tamamen sahte belgeler düzenledikleri, sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edildi.

51 ZANLI KISKIVRAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, kanuni işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Bursa'da rüşvetin merkezi CHP'li mimar gelinin ofisi Tibar Mimarlık
SONRAKİ HABER

Rüşvete "gelin"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler