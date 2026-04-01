Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında umut yolculuğuna çıkan göçmenleri taşıyan lastik botun karanlık sularda alabora olmasıyla 19 kişiye mezar olan facianın ardından adli süreç hızlandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenlerin konakladığı evi kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün aralarında bulunduğu 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
39 KİŞİYİ BOTA DOLDURUP ÖLÜME GÖTÜRDÜLER
Yalıkavak açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle batmıştı. Kazada 20 kişi kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri 2 Nisan'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Düzensiz göçmenlerin kaldığı evi kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. yakalanmıştı.
Operasyonda düzensiz göçmenlerin bota bindiği noktada bulunduğu tespit edilen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.
