Bodrum’daki göçmen faciasında karar | 19 cana 12 tutuklama

Muğla açıklarında 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin kurtarıldığı göçmen faciası sonrası insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum’daki göçmen faciasında karar | 19 cana 12 tutuklama
  • Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1 Nisan'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kurtarıldı.
  • Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Göçmenlerin konakladığı evi kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. yakalandı.
  • Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • Güvenlik güçleri 2 Nisan'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek düzensiz göçmenlerin bota bindiği noktada bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında umut yolculuğuna çıkan göçmenleri taşıyan lastik botun karanlık sularda alabora olmasıyla 19 kişiye mezar olan facianın ardından adli süreç hızlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenlerin konakladığı evi kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün aralarında bulunduğu 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Bodrum'da göçmen botu battı: 19 ölü

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

39 KİŞİYİ BOTA DOLDURUP ÖLÜME GÖTÜRDÜLER

Yalıkavak açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle batmıştı. Kazada 20 kişi kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri 2 Nisan'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Düzensiz göçmenlerin kaldığı evi kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. yakalanmıştı.

Operasyonda düzensiz göçmenlerin bota bindiği noktada bulunduğu tespit edilen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.

Bodrum’da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 19 ölü, 20 yaralı | Bilanço ağırlaşıyorBodrum’da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 19 ölü, 20 yaralı | Bilanço ağırlaşıyor
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 19 ölü, 20 yaralı | Bilanço ağırlaşıyor

