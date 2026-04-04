Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye dikkat çeken bir zamanda kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de bir araya geldiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi.



HANGİ KONULAR MASADA?



Bu çerçevede Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ



Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024 tarihinde başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden bir iş birliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye'de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken, diğer yandan yeni iş birliği imkanlarının Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Fidan Suriye'ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirmişti.