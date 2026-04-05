CHP Sözcüsü Zeynep Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini duyurdu.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ile icbar suretiyle irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."