Bakan Gürlek’ten çocuk suçlarıyla mücadele mesajı! Yasada kapsamlı değişiklik kapıda

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocukların neden olduğu mağduriyetleri bitirmek ve kamu vicdanını teskin etmek amacıyla 12. Yargı Paketi’nde köklü bir reform yapılacağını açıkladı. Mağdur ailelerle bir araya gelen Bakan Gürlek, "suça sürüklenen çocuk" tanımının en temelden değiştirileceğini, ceza sisteminin toplumun hassasiyetlerine göre yeniden şekillendirileceğini ve caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarılacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili toplumdaki ceza adaleti rahatsızlığını gidermek amacıyla 12. Yargı Paketi kapsamında yeni bir kanun çalışması başlattıklarını, "çocuk" kavramının hukuki temelini ve uygulama esaslarını değiştireceklerini açıkladı.

Bakan Gürlek, mağdur ailelerle yaptığı görüşmede, özellikle 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı ağır suçlarda kamu vicdanını rahatlatacak ve caydırıcılığı artıracak adımların atılacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

MAĞDUR AİLELERLE KRİTİK ZİRVE

Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.
Programda konuşan Bakan Gürlek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirten Gürlek, bu konuda Durgut ile kısa sürede yakın çalışma imkanlarının olduğunu anlattı.

12. YARGI PAKETİ'NDE "ÇOCUK" KAVRAMINA YENİ DÜZENLEME

Bakan Gürlek, hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi.
Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.
Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Bakan Gürlek'ten çocuk suçlarıyla mücadele mesajı! Yasada kapsamlı değişiklik kapıda-2

KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDEN BOYUTLAR

"Devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını hissetmesi çok kıymetli"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, son dönemde Türkiye'nin de gündeminde olan suça sürüklenen çocukların neden olduğu mağduriyetler ve 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını çok rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi.

TBMM bünyesinde kurulan komisyonda tüm risk ve koruyucu faktörlerin kapsamlı şekilde analiz edildiğini belirten Durgut, çocukları korumaya yönelik önleyici ve rehabilite edici adımların atılmasının yanı sıra cezaların daha caydırıcı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Durgut, Bakan Gürlek'in de bu sürece çok duyarlı olduğunu aktararak, "Bugün de ailelerimiz sizlerle bire bir görüşme fırsatı yakaladı, sizin davetinizle. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. İnsanlar acılarını yaşarken, adalet mücadelesi sürdürürken, devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını, onların yanında olduğunu hissetmesi çok kıymetli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüştü.

1- Yeni düzenlemede "çocuk" kavramı nasıl değişecek?
Bakan Gürlek, mevcut hukuki tanımın ve cezai karşılıklarının yeniden yazılacağını ifade etti.

2- Cezalar artacak mı?
Evet, TBMM Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmada, özellikle ağır suçlara karışan 18 yaş altı kişiler için cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

3- Mağdur ailelerin süreçteki rolü nedir?
Bakan Gürlek, ailelerin bizzat katıldığı dava dosyalarındaki gözlemleri ve yaşadıkları mağduriyetleri, kanunun yasalaşma aşamasında temel veri olarak kullanacaklarını açıkladı.

