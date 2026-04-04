A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyununda rol alan Bekir Aksoy ve Ziya Kürküt konuk oldu.

Aksoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen oyunun sonunda unutulmaz anlar yaşandığını belirtti. Bekir Aksoy, Cumhurbaşkanımızla minik oğlu Asil arasında geçen samimi diyaloğu anlattı.



'OYNAMAYA KIYAMADI'



Aksoy, "Cumhurbaşkanımız oyun sonrası kulisi ziyaret etti ve tüm oyuncularla tek tek konuşup tebrik etti.

Bu bizler için çok anlamlıydı. Bu arada Cumhurbaşkanımız, eşim ve oğlumla karşılaşmış kuliste... Bir baktım sohbet ediyorlar. Yanlarına gittim. Oğluma bayram harçlığı verdi. Ayrıca bir araba hediye etti. Şimdi oğlum nerede görse 'Bizim Cumhurbaşkanımız' diyor. Arabayı da oynamaya kıyamadı. Bozulur diye odasının bir köşesine hatıra olarak koydu. Benim bir de büyük oğlum var. Cumhurbaşkanımız bunu duyunca 3. çocuk tavsiyesi de verdi" ifadelerini kullandı.



