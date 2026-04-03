Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır... Demiryolları da bu ekosistemin en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir." ifadelerini kullandı.

2017 yılında hizmete açtıkları Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları da hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridorunu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projemiz de ilerliyor." diye konuştu.

"Böylece hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında; güvenli, hızlı ve verimli bir demiryolu ağına dönüştürdük. Şu anda; Halkalı – Kapıkule, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi yeni hatların yapımlarına devam ediyoruz."

Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini söyleyen Uraloğlu, devraldıkları bütün demiryolu ağını da baştan aşağı yenilediklerini ve modernize ettiklerini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uraloğlu, bu doğrultuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını vurguladı.

"ANKARA-İZMİR ARASI DEMİRYOLU İLE SEYAHAT SÜRESİ 3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle birlikte toplam 505 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getirerek "Sadece bir demiryolu değil, aynı zamanda Anadolu'nun geleceğini aydınlatan devasa bir kalkınma projesidir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Ankara, Eryaman, Polatlı, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa, Menemen ve İzmir'de istasyonlar olacağını bildirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Projemiz kapsamında; yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 26 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 78 köprü, 769 menfez ve 142 üstgeçit ile 254 adet altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat; karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek."

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğunun 624 kilometre olacağını dile getiren Uraloğlu, "Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamen hizmete girdiğinde, Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımız, yüksek hızlı tren konforuyla seyahat ayrıcalığına kavuşacak. Az öncede belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken; yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Projenin Afyon, Uşak ve Manisa'nın bereketli tarım topraklarıyla sanayi dinamizmini katlayarak uluslararası ölçekte yeni bir soluk getireceğini dile getiren Uraloğlu, İzmir'in güçlü limanlarını ve turizm potansiyelini ise Türkiye'nin kalkınma lokomotifine dönüştüreceğini kaydetti.