Samsun'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti.
ÜST GEÇİDİN ÇELİK AYAĞINA ÇARPTI
Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Samsun-Sinop yolu üzeri Dereköy mevkisinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı panelvan kamyonet, Samsun'dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kontrolden çıkan araç, savrularak güzergah üzerinde bulunan Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Aziz Uslu'nun, MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Uslu'nun aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren bir restoranın sahiplerinden olduğu kaydedildi.
