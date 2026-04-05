MHP'nin acı günü: Belediye meclis üyesi Aziz Uslu trafik kazasında can verdi

Samsun'dan 19 Mayıs istikametine giden panelvan tipi aracın yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada, bölge esnaflarından ve MHP belediye meclis üyesi olan 44 yaşındaki Aziz Uslu hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

  • MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi Aziz Uslu, Samsun-Sinop yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Dereköy mevkisinde Uslu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
  • 55 AGA 340 plakalı panelvan kamyonet yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.
  • 44 yaşındaki Aziz Uslu çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Uslu'nun bölgede faaliyet gösteren bir restoranın sahiplerinden olduğu belirtildi.

Samsun'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti.

ÜST GEÇİDİN ÇELİK AYAĞINA ÇARPTI

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Samsun-Sinop yolu üzeri Dereköy mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı panelvan kamyonet, Samsun'dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, savrularak güzergah üzerinde bulunan Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Aziz Uslu'nun, MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Uslu'nun aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren bir restoranın sahiplerinden olduğu kaydedildi.

